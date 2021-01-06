年輕美國的陰影，老人政治. January. 06, 2021 07:38. by 河貞敏 dew@donga.com. 美國是年輕的國家。以中央情報局(CIA)世界概況為準，擁有3.3億人口的中位年齡為38.1歲，在主要國家中最年輕。與日本(47.3歲)、德國(47.1歲)、意大利(44.4歲)、加拿大(42.2歲)、韓國(41.8歲)、法國(41.4歲)等國家相比，美國的年輕程度更加明顯。 但是，其政治領域的老齡化現象非常嚴重。在3日開院的第117屆議會中，參議院議員的平均年齡為64歲，眾議院議員的平均年齡為58歲。在1981年開始的第97屆議會中，該數值分別為53歲和49歲。也就是說，在短短40年時間裏，議員的平均年齡老了10歲。 兩黨領導層又是怎樣的呢？權力排名第三的眾議院議長南希•佩洛西、共和黨參議院院內代表米奇•麥康納爾、民主黨參議院院內代表查克•舒默等都已經70、80多歲了。20日將就任美國歷史上年齡最大的79歲總統。這是意味著老年層掌握整個社會，繼續維持既得利益的政治體制的“Gerontocracy(老人政治)”壹詞最近在美國媒體上成為話題的原因。《新共和》等具有進步傾向的媒體幹脆提出了“美國陷入了老年崇拜”的辛辣批評。 老人政治並不是美國獨有的現象。同時也不能排除高齡化和平均壽命延長所導致的不可避免的壹面。問題是向年輕壹代傳授自己的知識和經驗、保護高齡者權益、解決老人貧困等具有積極意義的“老人政治(senior politics)”消失，出現只有極少數既得利益高齡者過度代表議題的情況。也就是說，很久以前就登上階層移動的梯子而成為“龍”的長老年階層對搬走年輕小龍蝦、郟魚、青蛙升天的梯子這件事直•間接地提供幫助或冷眼旁觀。 據民意調查公司皮尤調研中心透露，美國國內壹半的閽世代(1997年至2012年出生者)去年因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情而失業或工資減少。千媳壹代(1981年至1996年出生者)的40%也加入了這壹行列。這與嬰兒潮壹代(1946~1964年生)的25%形成了鮮明的對比。盡管如此，在著名壯年政治家中，很難找到提出青年失業對策的人。 2日，麥康納爾代表和佩洛西議長的住宅中出現了“交出我的錢”、“2000美元”等塗鴉和豬血。因為參議院多數黨共和黨阻止了將新冠疫情現金支付額從當初兩黨協議的600美元增加到2000美元的努力，部分市民湧向了兩黨壹把手的家。 巧合的是，兩人分別是議會中的代表性資產家，財產最多可能達到2500萬美元和5800萬美元。進入議會的時期也分別與1985年和1987年這壹時間點差不多。雖然因金錢而毀壞政治家住宅的事情應該受到批評，但可以肯定的是，整個美國社會都在憤怒地說：“不管黨籍如何，在30、40年間，在中央政界吃香喝辣的妳們怎能理解因前所未聞的傳染病而遭受痛苦的老百姓的心情？” 以老人為中心的權力結構，其特性上往往會導致世代矛盾及兩極化深化、國家競爭力弱化等。在美國，以2020年為基準，千媳壹代的人口已經達到7212萬名，超過了嬰兒潮壹代(6956萬名)，但是經濟權力依舊掌握在嬰兒潮壹代手中。目前，標準普爾(S&P) 500強企業首席執行官(CEO)的平均年齡為58歲，比2006年增加了15歲。20年前占美國總勞動人口15%的55歲以上勞動者的比率也增加到了30%。西歐發達國家中，國家負債、青年失業率、個人收入減少率最高的意大利、曾與美國壹同號令世界的前蘇聯的沒落，也被不少人認為是2000年代、1980年代高齡領導人連續執政的余波。 2015年以44歲的年紀登上最高權力者的加拿大總理賈斯廷•特魯多在當時成立男女同數內閣後提出了“現在是2015年”的理由。他的“沒有比改變老年社會更緊迫的事情”的教訓至今仍然有效。這不僅僅是特定國家的事情。

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