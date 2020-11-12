特朗普首任妻子向前夫建議說：“承認失敗，打高爾夫過平凡生活”. November. 12, 2020 07:52. by 申亞衡記者 abro@donga.com. 美國總統唐納德•特朗普的第壹任妻子伊凡娜(71歲•照片)向不承認大選失敗的前夫建議說：“打高爾夫過平凡的生活吧。”捷克模特出身的伊凡娜1977年與曾是房地產大亨的特朗普總統結婚，兩人於1992年離婚。兩人之間育有小特朗普(43歲)、伊萬卡(39歲)、埃裏克(38歲)三兄妹。 伊凡娜9日(當地時間)在美國演藝媒體《人物》上發表文章說，“他沒有選擇權。他本人應該承認大選失敗的事實。他很有錢，也有很多享受人生的地方。回到佛羅裏達打高爾夫，過平凡的生活吧。”特朗普總統把南部的佛羅裏達州作為住所所在地，在那裏擁有高爾夫球場和度假村等。她還指出，“無論他說什麽大話，他的政治人生實際上已經結束了。” 但同時伊凡娜也表示：“特朗普不是‘好敗者’。他不喜歡輸，所以會再戰壹次”，預測了前夫不會輕易承認大選失敗。 伊凡娜說：“希望3個子女過平凡的生活。希望孩子們離開華盛頓，在紐約或其他地區享受平凡的日常生活。壹切都結束了。”與丈夫賈瑞德•庫什納壹起，在父親執政第壹期期間擔任白宮高級顧問的伊萬卡，被認為深入參與了父親的政策制定。部分人認為，他可能會挑戰2024年共和黨大選候選人的競選。小特朗普和埃裏克進入政界的傳聞也持續不斷。

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