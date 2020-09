“BTS登鼎Billboard榜首,將產生1.7萬億韓元的經濟效果”. September. 08, 2020 07:34. by 林熙允記者 imi@donga.com. 有分析稱,防彈少年團在Billboard單曲排行榜上排名第一,將產生1.7萬億韓元的經濟效果。 韓國文化體育觀光部7日表示,與韓國文化觀光研究院一起分析防彈少年團上月31日(當地時間)憑借新歌《Dynamite》登上Billboard“Hot 100”榜首位置的經濟波及效果的結果顯示,預計生產誘發效果為1.2323萬億韓元,附加價值誘發效果為4801億韓元。文化體育觀光部方面表示:“綜合分析了防彈少年團所屬公司Big Hit娛樂的銷售規模、韓國銀行投入產出表、關稅廳進出口貿易統計、谷歌趨勢搜索量等。” 據文體部和文化觀光研究院透露,《Dynamite》登上排行榜榜首帶來的音源銷售收入等直接效果為2457億韓元。這是根據去年防彈少年團的專輯《Map of the Soul: Persona》登上Billboard Hot 200排行榜榜首時的直接效果推算出來的。其中《Bang Bang Con The Live》等非面對面演唱會的銷售額將占1983億韓元。如果算上化妝品、食品、服裝等消費品的出口效果,僅直接經濟效果就達6174億韓元。 據推算,在化妝品、食品、服裝等領域,雇傭率也將達到7928人。文化體育觀光部方面表示:“但經濟效果與其說是單一音源在Billboard排行榜上排名第一的影響,不如說是夾雜了防彈少年團一直以來積累的持續成果的影響。” 文化體育觀光部部長朴良雨表示:“防彈少年團取得的成果遠遠超過了這個數字。他們的音樂對於飽受新冠病毒之苦的世界人民來說,是一種治愈劑,是大韓民國的文化自豪感。”

