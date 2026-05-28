三星工资协商时隔5个月终于达成协议……“筹集5万亿韩元共赢基金”

三星电子劳资双方27日举行了工资协议签字仪式，结束了第一次交涉后持续5个月的奖金矛盾。这意味着双方终于摆脱了因半导体罢工最多有可能损失100万亿韩元的情况。三星电子还提出了5万亿韩元规模的共赢合作计划。当天，三星电子劳资双方在京畿道龙仁市器兴区的三星电子研修院“寰宇（The Universe）”举行2026年工资协议签字仪式，并签署了协议。自去年12月开始劳资交涉以来，前后历时5个月。此前，劳资双方在预定总罢工前一天的20日晚戏剧性地提出了工资协议暂定协议案，工会从22日开始对此进行赞成和反对投票。在籍工会成员65593名中有62616名投票，46142名赞成，临时协议案以95.5%的投票率和73.7%的赞成率通过。通过此次妥协，半导体部门员工将获得相当于今年本部门营业利润10.5%的特别奖金和之前支付的超额利润奖金，营业利润的约12%将作为奖金财源。如果今年实现300万亿韩元的营业利润，存储器事业部的人均收入将达到6亿韩元左右。三星电子社长团在交涉达成妥协后，向国民道歉，并宣布在今后5年内共投资5万亿韩元用于“建立共赢生态系统”和“培养未来人才”。社长团表示：“为了使三星的成长和成果在韩国社会形成良性循环，将强化社会责任。”在半导体超好景气分配争议愈演愈烈的情况下，社长团决定推出具有社会贡献性质的共赢合作基金。详细的执行计划将通过理事会和守法监督委员会的讨论确定。三星电子虽然度过了罢工危机，但内部组织矛盾的缝合仍然是课题。智能手机等设备体验部门在此次协商结果中，人均只领取了600万韩元的公司股。三星电子设备体验部门负责人（社长）卢泰文当天通过公司内部信息表示：“对各部门的成果差异感到责任重大。”李东勋记者、朴钟民记者 dhlee@donga.com、blick@donga.com