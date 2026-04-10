伊朗战争导致电费大幅上涨……电力批发价暴涨47%

进入4月以来，电力批发价格比去年底上涨超过40%。伊朗战争的影响还未正式反映出来，电力价格却开始上涨。有人担心，在影响正式开始的5月以后，“电费炸弹”可能会炸响。据电力交易所9日透露，当天陆地标准电力批发价为每度（千瓦时）132.58韩元，比去年12月（90.43韩元）上涨46.6%。进入本月以来，电力价格徘徊在120韩元左右。标准批发价是发电站向韩国电力供应的电费标准，如果该价格上涨，韩电向企业等供应的电费也很有可能上涨。电力价格上涨的原因是2月伊朗战争的爆发。因为发电站即便使用1-2月份之前订购的液化天然气等作为发电原料，制定电力价格时适用的汇率也是2-3月份的平均值。因为反映了战争爆发后上涨的汇率，所以供应价格急剧上涨。产业界内外认为，电力价格上涨才刚刚开始。以1月份为准，国内发电量中液化天然气等天然气比重为31.3%。如果发电厂将伊朗战争爆发后高价确保的液化天然气用于实际发电，电力价格上涨幅度必然会更大。从5月份起，价格上涨幅度将越来越大，很多人预测6-7月份涨势会更加剧烈。2022年2月爆发的俄乌战争时，电力批发价格也在当年12月达到每度267.55韩元，是前一年年均（93.98韩元）的约三倍。首尔科学技术大学未来能源融合系教授刘承勋（音）表示：“电力价格今后可能会是战争前的两倍以上。随着夏季的临近，电力需求会更大，因此包括发电站在内，韩电、企业、家庭等都只能分担痛苦，节约电力消费。”朴贤益记者 beepark@donga.com