K9自行火炮112门成功出口芬兰

“K防务”代表性产品K9自行火炮（见图）112门将出口至芬兰。芬兰曾于2017年与韩国政府签署首批K9自行火炮引进合同，已引进96门并作为陆军主力武器部署使用。加上此次第二批引进数量，芬兰将共部署208门K9自行火炮。据韩国防卫事业厅消息，当地时间9日，在芬兰赫尔辛基，代表韩国政府的大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）与芬兰国防部签署了K9自行火炮第二批出口合同。该合同采用“政府间交易（G2G）”方式，出口金额为5.46亿欧元（约合9400亿韩元）。韩国防卫事业厅相关人士表示，此次增购合同是芬兰军方基于多年实际使用K9自行火炮的结果而作出的决定，这证明即使在严寒、暴雪等恶劣的北欧地形条件下，K9自行火炮的机动性和火力依然表现出色。K9自行火炮配备155毫米口径炮管，每分钟可发射6至8发炮弹，急速射击时可在15秒内发射3发炮弹。使用增程弹时，可打击50至60公里外的目标。K9自行火炮目前已出口至爱沙尼亚、印度、埃及、挪威、罗马尼亚、澳大利亚、波兰、芬兰、土耳其等国。去年8月，韩国与越南签署合同，向其出口20门K9自行火炮，这是韩国首次打开东南亚市场，也是首次向社会主义国家出口。韩国防卫事业厅厅长李容喆（音）表示，基于忠实履行与芬兰首批K9自行火炮出口合同所积累的信任，K防务在性能优越、价格合理等方面的优势在欧洲市场获得了认可。尹相虎 ysh1005@donga.com