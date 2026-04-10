从“主爱接班论”可以推断的国情院对朝情报能力



2008年9月12日，朝鲜国防委员长金正日健康出现异常的传闻不断扩散，韩国政府高层人士透露情报称，“（金正恩）已经恢复到可以自己刷牙的程度”。实际上，一度因脑出血处于危急状态的金正日恢复了健康，在3年后的2011年12月去世。对于公开金正日的动向，很多人批评说，有关金正日动向的报告让高级情报人员陷入了肃清危险。但这反过来也说明，确实存在足以掌握朝鲜最高机密的高等级人力情报，这一点令人印象深刻。



最近，国家情报院指称朝鲜国防委员长金正恩的女儿金主爱是事实上的接班人。据悉，国情院院长李钟奭在国会情报委员会上被问及国情院认为金主爱处于“内定接班人阶段”的根据时表示：“这不是单纯的情况判断，而是以可信的情报为基础。”



李钟奭的解释表明，金主爱被内定为接班人的判断背景中有人力情报或“窃听”等多个情报。对于朝鲜领导人的敏感动向或与接班格局相关的分析，通过高级人力情报进行交叉验证是必不可少的。在国情院工作了30年的前国情院局长丁一川（音）在接受某媒体采访时曾表示：“很久以前就有情报称金正恩在军队高层军官面前说，‘这是你们今后应该忠诚的人’，像接班人一样介绍了主爱。”



之所以针对国情院有关朝鲜接班人构图判断的疑问接连不断，这与对朝人力情报力量减弱不无关系。负责对朝业务的政府官员和民间专家们一致指出：“目前对朝人力情报事实上处于空白状态。”随着政权更迭，对朝政策基调随时发生变化，对于人力情报的长期管理和投资未能实现。决定性的是，新冠疫情导致朝鲜边境被封锁，2024年情报司令部“黑色要员”名单外泄事件爆发，对朝情报网遭受巨大打击。受12月3日紧急戒严的影响，军方情报机关的功能也受到了压缩的不利影响。一名朝鲜消息人士表示：“目前，对c朝人力情报本身已被全部破坏，在主要情报现场中国东北三省的活动本身就很困难。”



被称为间谍、特工等的人力情报，由于通过人际网络收集信息，风险很大。稍有不慎，情报人员的身份一旦暴露，可能导致数年间精心积累的网络在一夜之间瓦解，甚至被对方反利用。但是，尽管通过人造卫星和侦察机等尖端获取的技术情报、以及通过监听朝鲜内部通信获取的信号情报的利用价值不断提升，作为“活的信息”的人力情况，其重要性仍然很高。据说，最近美国和以色列对伊朗的空袭行动中，长期积累的情报网和人力情报在准确锁定目标方面起到了决定性作用。



正在推进韩半岛和平共存进程的李在明总统去年12月在外交部和统一部的工作汇报中强调，对朝政策要保持耐心，同时就南北关系指出：“连扎针的孔都没有余地。”寻找针孔的工作，始于情报能力。无论技术多么先进，关键情报的最后一块拼图，最终仍取决于“人”。

