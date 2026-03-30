美媒：“美国正在准备几周的伊朗地面战……预计不是全面战争，而是突袭攻击”

《华盛顿邮报》当地时间28日报道称，美国国防部（战争部）正在准备在伊朗进行数周的地面战。据悉，载有2500名美国海军第31海军远征队队员和1000名海军人员13日离开日本冲绳的黎波里登陆舰前一天抵达中东海域，特朗普政府正在考虑增派1万名地面部队的方案。虽然最近美国强调与伊朗进行停战谈判，但与此同时，美国似乎也在加大军事施压力度。《华盛顿邮报》援引美军人士的话报道说：“美国国防部正在准备在伊朗进行为期数周的潜在地面作战。虽然不是全面进攻，但正在考虑特殊作战部队和正规步兵部队混合形态的突袭。”也就是说，美军正在讨论占领伊朗石油出口核心据点哈尔克岛的方案、占领霍尔木兹海峡附近海岸后使商船等攻击无效的方案。对于预计作战时间，当局者们提出了从几周到两个月不等的可能性。在这种情况下，美军在中东追加部署了3500名兵力。美国中央司令部在社交媒体X上表示：“乘坐的黎波里两栖攻击舰的美国海军和海军陆战队兵力27日抵达中部司令部管辖区域。”此前，美国媒体报道说，从日本冲绳出发的的黎波里号上乘的兵力中，约有2500名是可以投入地面作战的海军陆战队员。据《华尔街日报》报道，特朗普政府正在研究向中东增派1万名地面部队的方案。如果决定派兵，搭乘的黎波里舰的2500名海军陆战队、25日从美国加利福尼亚州出发的海军陆战队2500名、18小时内可以展开的陆军第82空降师2000名，再加上最少投入1.7万名地面部队。不过，即使相关人员被部署到中东，也远不及2003年美国发动伊拉克战争初期投入的兵力规模（约15万人）。对此，有分析认为，美国发动全面战争的可能性很小。美国国务卿鲁比奥27日在法国巴黎举行的七国集团（G7）外长会议结束后举行的记者会上表示：“即使没有地面部队，也可以实现所有目标，但正在为给总统提供最大选择做准备。”他还说，对伊朗的军事打击“预计将在数周内完成，而不是几个月”。不过，美国明确表示将继续与伊朗进行谈判。特朗普27日在美国佛罗里达州迈阿密举行的沙特阿拉伯政府主办的投资活动演讲中表示：“他们（伊朗）正在谈判中，正在乞求达成协议。”白宫中东特使史蒂夫·威特科夫在当天的活动中表示：“我认为本周将（与伊朗）举行会谈。”据悉，美国提出的终战案中包含了拆除核设施、禁止铀浓缩、保障霍尔木兹海峡通行等内容，威特科夫表示：“伊朗不能成为中东的朝鲜。”李志胤记者 asap@donga.com