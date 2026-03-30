李在明：“将完全排除国家暴力犯罪的民事和刑事时效”

李在明总统29日表示：“将完全排除对国家暴力犯罪的公诉时效、消灭时效。人只要活着，就要承担刑事责任。只要有继承财产，就废除民事对象的消灭时效，让其子孙也承担责任。”当天，李在明就任后首次访问济州岛，在与“4月3日事件”牺牲者遗属共进午餐时表示：“想到在残忍的国家暴力中牺牲的济州岛居民，作为总统感到非常抱歉。”他说：“废除时效的法律已经在尹锡悦政权在国会获得通过，但因为被否决而流产。为了避免国民因国家暴力而牺牲，也为了如果发生这样的事情象处罚纳粹战犯一样永久性负责，一定会制定法律。”李在明说：“作为总统，我应该做的最重要的事情是（国家）不能用国民委托的权力行使暴力。将尽快通过再立法实现（制度化）。”国会在2024年12月由共同民主党主导通过了《反人权国家犯罪时效等相关特例法》，内容包括取消对反人权国家犯罪的公诉时效和民事损害赔偿请求权（消灭时效）。但是去年1月，因代行总统权限的副总理兼企划财政部长崔相穆行使再议要求权（否决权），法案被废除。李在明表示：“对于给牺牲者和遗属带来伤害的4·3事件镇压功劳勋章，也将制定取消依据。”此前，李在明在推特上写道：“犯有拷问、捏造案件、司法杀人等最严重国家暴力罪犯的人，剥夺其所获勋章和奖章，虽有为时略晚之感，也是理所当然的措施。”警察厅当天表示，为了查明并取消因拷问或间谍造假等功劳而获得的勋章，正在对自警察创立以来授予的7万多个褒奖和表彰的公共事由进行全面调查。