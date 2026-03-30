特朗普已成跛脚鸭了吗？



国政支持率为30%左右，跌至执政以来的最低点。执政党在主场也败北，甚至让出了地盘。司法部门正面阻止了他的核心政策。党内外已经提到了下届总统候选人。



无论是哪个国家领导人，如果出现这种迹象，通常都会称之为“跛脚鸭”现象。跛脚鸭现象一旦开始，权力的中心就会慢慢从现在转移到未来。亲信开始保持距离，政策推进力与付出的努力相比，力量不足。政界的关注焦点也不是总统的举动，而是要向负责“之后”的某个人。



美国总统特朗普最近一下子遇到了这些迹象。也许正因为如此，特朗普去年1月再次执政，他的4年任期虽然没有达到转折点，但外界已公然提出了“提前跛脚鸭”的可能性。



通常跛脚鸭的信号会在多个轴上同时响起。特别是最近特朗普总统的跛脚鸭争议点燃了美国联邦最高法院的关税判决。最高法院认为特朗普政府的核心议程关税政策违法，动摇了该政策的结构性基础。



另一个信号是执政的共和党内部的裂痕。党内对特朗普的核心政策公开表示不满的频率增加，在立法过程中调整速度的样子也引人注目。总统的想法在党内不能一丝不乱地贯彻，反映了他的权力不能以可控制的指挥体系运作的事实。



接连的选举失败也助长了跛脚鸭争议。最近，共和党在佛罗里达州议会补缺选举中败北。佛罗里达是从2016年总统选举起共和党候选人连续三次获胜的地方，也是特朗普的居所所在地。事实上，共和党已经在去年12月的佛罗里达州最大城市迈阿密的市长选举中败北，此前在纽约市长、弗吉尼亚州和新泽西州州长选举中也悉数落败。



特朗普打破“孤立主义”原则，选择与被认为是臭招的对伊朗全面战争，可能也是因为跛脚鸭危机感带来的焦虑。相反，认为跛脚鸭主张为时尚早的反对意见也不容忽视。跛脚鸭的确切迹象是权力的实质性脱离。但共和党和保守阵营的目光依在投向特朗普。



特朗普的核心支持层“MAGA（让美国再次伟大）”的团结仍然很牢固。与传统政客不同，特朗普的支持基础不是制度圈政党，而是扎根于强大的个人粉丝群。美国有线电视新闻网（CNN）的一名数据分析师日前表示，根据NBC电视台的调查结果，在自称是MAGA共和党人的受访者中，特朗普的支持率达到100%。



通常陷入跛脚鸭状态的领导人一般都是防御性的。相反，特朗普仍然在美国内外抢先占领议题，展开攻势。也有分析认为，与伊朗的战争也不是因为对跛脚鸭的焦虑和不安，而应该看作是强有力的领导能力的展示。



跛脚鸭争论的走向很有可能通过今年11月的中期选举结果来决定。如果共和党表现出色，总统的权力基础将再次得到确认，跛脚鸭争议将暂时平息。相反，如果惨败，“提前跛脚鸭”现象将会浮出水面。另外，也许连MAGA也会把目光转向满足自己叙事的新人物。

