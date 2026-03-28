正式开始的实体人工智能商用化……希望成为建筑业危机的突破口



全球市场调查企业商业研究公司（TBRC）3月发表的报告显示，全球建筑机器人市场将从去年的65.5亿美元规模增长到2030年的154亿美元，年均增长超过18%。这意味着建筑业领域对机器人的需求正在增加。



韩国建筑公司也对把包括机器人在内的实体人工智能引进现场非常感兴趣。执行自动驾驶重装备、焊接机器人、涂装机器人等特定工程的一些机器人已经开发到了可以在现场实际使用的水平，正在经过实证等。建筑公司之所以如此积极，是因为通过实体人工智能可以解决目前建筑业面临的各种问题。



建筑行业正面临着老龄化和人手不足的问题。据建筑工人共济会透露，去年建筑技能人力中50多岁占33.7%，60岁以上占28.1%。平均年龄也是51.7岁，正在持续上升。建筑业界担心，如果照此下去，目前的50、60多岁人群所拥有的现场经验和诀窍将会无法传承。这意味着，为了解决人手不足、费用负担增加、陷入慢性生产性低下状态的现实，需要实体人工智能。



社会对安全的认识正在提高，安全事故带来的风险也在增大，这一点也提高了引进建筑机器人的必要性。因为在高层或地下等事故危险较高的地方工作时，如果投入机器人，就可以减少危险。利用人工智能可以提前掌握或管理、监督现场的危险因素。



但建筑业也是很难适用实体人工智能的领域。为了实现实体人工智能的商用化，最需要的是现场数据，但建筑业是数字转换缓慢的代表性领域。工程有数百、数千种，而且每个现场的情况都不一样，因此也不可能开发并适用一两种具有通用性的机器人。从接受订单工作的建筑公司的立场来看，积极投入初期费用较高的机器人也不容易。如何计算机器人投入的工作工程费、如何制定机器人投入现场时的安全标准等，需要制度整顿的问题也很多。



当然，政府也在制定智能建设技术发展蓝图，建立智能建设联盟等多种支援政策。但是，作为国家研究开发事业，2020-2025年进行的智能建筑技术开发事业规模仅为约2000亿韩元。虽然不是一笔小钱，但考虑到该项目不仅包括实体人工智能，还包括其他智能建设技术，很难认为是充分的费用。



建筑业通常被称为“国家基础产业”。因为它起到了建设国民生活必需的各种基础设施的作用。建设业只有实现充实的增长，进行技术革新，全体国民的生活才能便利和安全。在建设经济萧条持续的情况下，为了能让实体人工智能成为一个突破口，需要更积极的支援对策。

