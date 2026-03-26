“比起利用AI取得成果，更想找回生活的从容”

在人工智能（AI）日益融入日常生活的背景下，人们对于人工智能的实际诉求却另有侧重。并非追求更多成果，而是希望借助人工智能的力量，哪怕能多找回一丝“生活的从容”。大型语言模型（LLM）“Claude”的开发公司 Anthropic 近期公开了“八万人访谈”项目。这项调查旨在探究被通用人工智能（AGI）、自动化等宏观议题所掩盖的真实个体对人工智能的感受。该调查于去年12月进行，为期一周，覆盖159个国家共8.0508万人，使用70种语言，其方法论本身便与众不同。调查并未采用统一的客观选择题形式，而是由基于Claude的人工智能访谈员与受访者进行一对一深度对话，并根据回答脉络灵活提出后续问题。此举被誉为首次尝试利用人工智能解决质性研究中长期存在的“规模”与“深度”两难问题。“我每天会收到医生和护士发来的100到150条信息。整日忙于记录工作，根本没余力向患者家属说明情况。引入人工智能后，这个负担消失了。”正如一位美国医疗行业从业者所言，当被问及对人工智能的期望角色时，“提升工作效率”（18.8%）的回答位居首位。但随着对话深入，人们的真实想法逐渐显现。相较于利用人工智能取得更高业绩，更多人希望减少处理邮件、税务等日常杂务，从而增加与家人相处的时间，透露出对“减轻日常管理负担”（14.0%）的期盼。关于“机器人统治人类”等话题，对用户而言似乎仍遥不可及。谈及对人工智能的忧虑，最多被提及的是生成虚假信息等“幻觉现象”相关的可靠性问题（26.7%）。紧随其后的是担忧外包工作被人工智能取代而导致失业（22.3%）。对于“是否会丧失自主阅读和思考的能力”这一人类主体性丧失的顾虑（21.9%）也不在少数。不同地区对人工智能的感受也存在明显温差。在非洲、南美、东南亚等新兴国家，人们对人工智能作为经济飞跃跳板的期望较高；而在美国、欧盟等发达国家，相对更警惕个人信息监控和治理缺失等问题。此次调查也给人工智能行业留下了思考。人们真正想要的并非更多成果，而是稍微从容的日常。超越快速、智能的人工智能，能够让人们生活更便利的人工智能，似乎终将赢得最终选择。金在亨 monami@donga.com