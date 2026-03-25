与肌肉僵硬疾病抗争的席琳•迪翁，计划秋季重返舞台

因罕见疾病暂停活动的加拿大籍流行歌星席琳•迪翁（58岁）有望在今年秋季于法国举行的大型演唱会上重返舞台。这将是她自2020年美国纽约巡演（其最后一次单独演唱会）以来，时隔6年的首次。据美国娱乐媒体《综艺》23日（当地时间）报道，迪翁正在法国巴黎筹备一场大型演出。加拿大法语媒体《新闻报》的专栏作家雨果•杜马也透露：“迪翁计划于9月和10月在位于巴黎西部郊区的、可容纳4万人的室内演出场馆巴黎拉德芳斯竞技场，每周各举行两场演出。”该场馆是欧洲最大的室内演出场地，泰勒•斯威夫特、滚石乐队等都曾在此登台。此次复出传闻，因巴黎市内出现了印有迪翁代表歌曲《爱的力量》、《再爱我一次》等歌词的海报而迅速传开。迪翁也在自己的社交平台上发布了不同时期的照片，并留下“我不知道该如何对你说（Je sais pas comment te dire…）”的信息。粉丝们在评论中表达了期待，如“演出日程是什么时候”、“女王回来了”。迪翁于2022年被诊断出患有“僵人综合征（Stiff-Person Syndrome）”后暂停活动。这种病百万人才有一例，患者全身肌肉会变得僵硬，甚至日常生活都难以自理。迪翁最后一次大规模单独演出是2020年春季在纽约举行的巡演，后因疫情中断。之后迪翁曾试图再次举行演出，但因健康问题未能成行。迪翁在2024年巴黎奥运会开幕式上，惊喜现身演唱了埃迪特•皮亚夫（1915∼1963年）的《爱的颂歌》，成为话题。据称，为登上该舞台，她每周坚持锻炼五天，并同时进行物理治疗和声乐治疗，其“音乐斗志”令许多人感动。同年，英国流行歌星阿黛尔在自己的演唱会观众席上看到迪翁后，与她紧紧相拥。迪翁是加拿大魁北克省出身的歌手，曾凭借电影《泰坦尼克号》主题曲《我心永恒My heart will go on》等作品五次获得美国格莱美奖。史智媛记者 4g1@donga.com