中小企业人力难问题严重，需要不亚于创业的关注



最近政府最关心的事情之一就是创业。中小风险企业部从26日开始通过“全民创业”网站招募挑战创业的应聘者；计划在全国挖掘5000名创业人才，提供创业资金支持；还决定制作“创业竞赛项目”，并承诺即使创业失败，也会为参与者提供经历证明。



这反映了这样的看法：仅仅依靠目前设立的企业扩大就业，就业问题特别是青年就业问题的解决遥遥无期。1月底在青瓦台举行的“国家创业时代战略会议”上，政府也强调，要把就业模式从“寻找”转变为“创造”。



实际上，青年失业问题正成为严重的问题。据国家数据处、国家统计门户网站等统计，2月份25岁-29岁就业者为234.6万人，比去年同期减少6.2万人。其就业率为70.4%，以2月份为基准，是4年来最低的。青年（15岁-29岁）失业率为7.7%，是自2021年6月（8.9%）以来的最高值。



中小企业看着政府的创业促进政策，内心非常复杂。因为支撑韩国经济的根基企业——中小企业仍然面临人力不足的问题。中小企业中央会最近以1223家中小企业为对象进行的“2025年外国人力雇佣相关综合困难实态调查”显示，82.6%的调查对象回答说，因国内招聘困难，雇佣外国劳动者。



也有人认为，过去令青年群体回避中小企业的偏见已经消除了很多。据韩国银行1月发表的《休息青年层的特征及评价》报告分析，未就业青年们希望的年薪为3100万韩元。报告说，“这与中坚企业高中毕业生的平均起薪（2023年3200万韩元）相似。”特别是希望就业的企业类型中，选择中小企业的青年占48.0%，高于大企业（17.6%）和公共机关（19.9%）。这可以解释为，即使是在中小企业得到就业岗位的青年很多。某中小企业人士表示：“创业成为重要议题，因此中小企业人力问题相关的政策讨论相对较少。”



中小企业仍然在诉苦全面实行每周52小时制带来的困难，希望通过适用更加灵活的每周52小时，最大限度地利用现在雇佣的人力，克服人力困难。政府和执政党试图将外国劳动者的工作地变更限制期限从现行的3年缩短，这对于必须确保熟练工的制造企业来说有负担的一面。曾用于促进青年进入中小企业就业的制度“青年明日积累共济”在2024年到期后终止，最近才开始讨论是否恢复。



当然，促进创业、向创业国家转变是重要的国家课题。但是，围绕目前引领韩国经济的“草根”中小企业，应该同时讨论放宽各种限制和促进录用的支援政策。为了解决青年就业问题，需要细致的接触，使创业和雇佣这两个轮子同时运转。

