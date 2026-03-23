

“重要的并非活得了不起，而是活下去这件事本身才是伟大的。” ——作者不详



不知从何时起，我开始在手机备忘录中，以“需要铭记的重要话语”为标题，抄录下在作品或演讲中接触到的句子。这大概是为了填补内心空虚所做的微小挣扎吧。我曾长期在首尔大学路策划演出。常半开玩笑地说，一年365天中有360天都在大学路度过。就这样，将近30年过去了，当初选择这份工作的理由也变得模糊不清。于是，有一天我突然觉得，应该重新找回那个理由。



我们通常用“攀登到了多高的位置”来判断人生的价值。更好的职业、更高的名声被视为成功的标准。然而，我们的日常并非只由那些宏大的瞬间构成。大部分时间，都在重复的日常与承受意想不到的困难的过程中流逝。所以，有时会自问：这样毫无特别成就地度过的时间，真的有意义吗？



但只要稍微换个视角，就能发现完全不同的答案。重要的并非活得了不起，真正伟大的是活下去本身这一事实。活下去，并不仅仅是熬过时间。而是在不安与恐惧中也要开始新的一天，在疲惫不堪、几近崩溃的瞬间也重新站起，为明天舞台做准备。有时想放下一切，却仍迈出一步，正是这些微小的选择，延续了生活和现场。



没有华丽的成功也无妨。走得慢一点也无妨。重要的是坚持走到最后。即使今天未能成就特别之事也好。只要能活过了今天，那便已是足够有意义的一天。

