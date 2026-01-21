EXO携新专辑回归 展现强势舞台魅力

“我曾是领着薪水、顶着5厘米黑眼圈的上班族，看完这个视频感觉自己像是又变回了15岁少女。”这是上月男子组合EXO在“2025年Melon音乐颁奖礼（MMA）”舞台表演视频下的一条评论。当天，EXO时隔8年登上MMA舞台，献唱了《咆哮》、《狼与美女》、《Monster》、《Love Shot》等热门歌曲以及新曲《Back It Up》，留下了强烈的印象。尽管后辈偶像团体也大规模出演，但EXO的表演在稳定性和强烈感方面尤为突出。结束“军白期”的EXO回归了。19日，他们发行正规八辑《REVERSE》，正式宣告回归。这是自2023年正规七辑《EXIST》后，时隔约3年的团队活动。仍拥有强大话题性和动员力的EXO，将通过这张专辑展现何种面貌？● 蕴含SM特有情感的《Crown》此张专辑共收录包括主打歌《Crown》在内的9首歌曲。正如成员们此前预告的那样，《Crown》全面展现了典型的“SMP（SM音乐表演）”风格。这是一首融合了亚特兰大陷阱音乐鼓点、重金属吉他及电子舞曲（EDM）合成器音效的激烈舞曲。将珍贵的存在比喻为皇冠，传递“会守护到底”的信息，也展现了EXO特有的“悲壮美”。音乐视频中，火、水、风等令人联想到EXO自出道初期便标榜的“超能力世界观”的画面，也给人留下深刻印象。有分析认为，新专辑的整体方向是“对熟悉风格的选择”。大众音乐评论家朴熙亚表示：“EXO的这张专辑对于喜欢SMP的粉丝而言，是忠实于SMP公式以至于显得经典的作品，与其说是新鲜感，不如说是由EXO标志性的熟悉风格带来的安定感更为突出的大型作品。”对于此次主打歌《Crown》，朴评论家认为：“与其说是做出了巨大挑战，不如说是因为空白期较长，所以选择了能够明确展现现有EXO存在感与色彩的歌曲。”● 《咆哮》缔造者的回归实际上，由于此前与所属经纪公司SM娱乐的结算纠纷，未能参与此次活动的“CHEN-BAEKHYUN-XIUMIN”（金钟大、边伯贤、金珉锡）的缺席也引发了不小的担忧。但在以SUHO（金俊勉）、CHANYEOL（朴灿烈）、D.O.（都暻秀）、SEHUN（吴世勋）、KAI（金钟仁）、LAY（张艺兴）6人体制重整后的表现中，很难找到这种不安。据独家直播MMA的在线视频服务（OTT）平台Wave透露，去年MMA直播中同时在线人数最多的时刻正是EXO登台表演的时候。歌谣界也格外欢迎EXO的此次回归。因为他们是引领了K-Pop在韩国国内大众影响力最强的2010年代中期的代表性团体。2012年出道的EXO在次年凭借《咆哮》引发了全国性热潮，之后又接连推出《Call Me Baby》、《Love Me Right》等热门歌曲。他们登上男子组合中的独特地位，与当时同期活动的防弹少年团（BTS）、Wanna One一起获得了“EXO-BTS-Wanna One”的昵称。随着防弹少年团也于3月回归，预计将产生积极的协同效应。大众音乐评论家郑敏宰评价道：“EXO是拥有国民级热门歌曲的男子组合”，“他们在社交媒体扩散和疫情之前、大众文化比现在更少碎片化的时期活动，具有广泛的影响力，成为长寿男子组合的可能性也非常高。”史智媛记者 4g1@donga.com