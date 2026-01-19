对于“唱格陵兰岛反调”的欧洲同盟，特朗普祭起关税炸弹

一直强调吞并丹麦格陵兰岛意志的美国总统特朗普当地时间17日表示，将从下月起向为参加格陵兰岛防御演习而派遣兵力的8个欧洲国家征收10%的关税，从6月开始征收25%的关税。20日迎来重新执政一周年，特朗普再次向主要同盟国投下关税炸弹，开启重新执政第二年的大门。有分析认为，自1949年成立以来77年来负责北美和欧洲集体安全的北约体系也面临最大危机。特朗普当天通过“真实社交”表示：“丹麦、挪威、瑞典、法国、德国、英国、荷兰、芬兰以未知目的接近格陵兰岛。从2月1日起，将对这些国家出口美国的所有商品征收10%的关税，6月1日关税将提高到25%。”在自己强调吞并格陵兰岛必要性的情况下，这8个国家为了保卫格陵兰岛派遣兵力进行“北极耐力”行动，特朗普因此用关税进行报复和警告。特朗普声称，“在事关美国和全世界安全的情况下，任何人都不能触及这片神圣的土地。为了迅速、切实地结束这一危险状况，必须采取（关税这一）强力措施。”他还表示：“该关税将征收到（美国）完全‘购买’格陵兰岛达成协议为止。”欧洲国家对此表示强烈反对。法国总统马克龙和英国首相斯塔默表示：“以北约盟国追求集体安全为由向盟国征收关税是完全错误的。”德国执政的基督教民主党和基督教社会党联盟暗示，有可能抵制今年在美国、墨西哥、加拿大举行的“北中美世界杯”。丹麦首都哥本哈根和格陵兰岛最大城市努克等地还发生了大规模的反特朗普示威。美国政界也出现了超越党派的忧虑。执政的共和党参议员汤姆·蒂利斯指出：“（此次关税）对美国、美国企业、美国同盟国都不好。只对希望分裂北约的中国、俄罗斯等敌对势力来说是好事。”民主党参议员克里斯·昆斯发表了支持格陵兰人的声明。《华盛顿邮报》认为：“美国威胁要违背其意愿抢夺盟国的领土。这将引发数十年来最大的大西洋矛盾，导致北约防卫同盟的根本裂痕。”纽约=常驻记者 林宇善、李智允记者 imsun@donga.com、asap@donga.com