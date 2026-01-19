是时候以“必要运行”制度回应478辆车守护的“凌晨四点的连带”了



14日晚，首尔市区公交车劳资谈判戏剧性地达成协议。随着持续两天的史上最长罢工画上句号，从15日凌晨4点首班车开始，公交车重新驶上道路。虽然城市恢复了平静，但在体感温度零下14度的寒潮中不得不在车站守候的市民的记忆并未抹去。此次事态清楚展现了当社会出行安全网停止时，其痛苦会集中在谁身上。



罢工首日，保洁员金某（64岁）在车站的焦虑不安，并非只因寒冷。平时4点06分会来的首班车没有出现，后来才从同事那里得知罢工消息。金某当天用掉了大部分日薪打车上班。这是为了保住工作而不得已的选择。



与地铁不同，首尔市区公交车在罢工时没有“必要运行”规定。即使7018辆车同时停运，也无法制裁。然而，在这片混乱中，仍有478辆（占6.8%）公交车毅然启动。司机们自发穿着制服，关闭收费终端，运送乘客。他们是谁？为何这样做？带着疑问多方打听，终于联系到了其中一位。



顶着同事们异样目光握紧方向盘的司机林贤燮（化名，63岁），平静地讲述了理由：“一想到在寒冷天气里，等待不会到来的首班车的‘老乘客们’，就实在无法待在车库里。”他担心每天清晨点头致意的写字楼清洁工、学校食堂厨师、市场商人，他们的不便会超越不便，威胁到一天的生计。



他尤其担忧老年人的孤立处境。他认为年轻人会用应用程序寻找替代路线或叫出租车，但不熟悉智能手机的老乘客很难做到。据悉，罢工期间，搭乘林师傅公交车的首班车乘客中，老年人确实占大多数。



当然，在大多数同事都参与罢工的情况下走出车库并非易事。“碰到同事时，脸上火辣辣的，非常抱歉。我也绝不是反对罢工。”但“想到像父母一样的人们肯定会在车站一直等下去”的担忧，促使他迈出了脚步。



围绕此次罢工，劳资双方的立场分歧完全可以理解。工会要求将定期奖金计入通常工资以提高实际工资，作为劳动者，这主张理所应当。另一方面，必须承担滚雪球般增加的人工成本的资方，以及每年为首尔市公交车公司赤字填补投入约4500亿韩元的首尔市的负担，也不容忽视。



然而，无论谁对谁错，必须依赖凌晨首班车维系生计的人们成为牺牲品的现实，现在必须停止。比工会集体行动权更重要的，是首班车劳动者的出行权，而最深知这一点的人正是身处一线的司机们。公交车劳资双方围绕通常工资计算范围，已预示将再次发生冲突。在此之前，何不讨论一下必要运行制度呢？哪怕只针对公交车依赖度高的地区和时段。这可以在不严重损害工会罢工权的同时，成为守护“为谋生者之间的连带”的方法。

