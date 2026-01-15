“宿敌”马斯克与奥尔特曼就人工智能公益性对簿公堂

曾为人工智能研究公司OpenAI联合创始人的特斯拉首席执行官（CEO）埃隆•马斯克与OpenAI首席执行官萨姆•奥尔特曼之间的诉讼将于当地时间4月27日开始。据法新社报道，美国奥克兰的加利福尼亚州北部联邦地区法院已向马斯克和奥尔特曼通知了上述开庭日期。本次庭审始于马斯克对奥尔特曼及OpenAI提起诉讼。诉讼的核心争议点在于，奥尔特曼是否违背了将OpenAI作为追求公共利益的非营利组织运营的承诺，从而欺骗了投资数千万美元的马斯克。OpenAI辩称马斯克的主张是毫无根据的骚扰，并请求法院驳回诉讼，但未获法院采纳。本案预计将进行陪审团审判。曾为合作伙伴的两人，如今被视为科技界的代表性“宿敌”。他们的矛盾始于对OpenAI经营方式与理念的分歧。两人于2015年共同创立OpenAI，但2018年，在特斯拉的人工智能研发过程中，与OpenAI的利益冲突问题浮出水面。此外，马斯克反对奥尔特曼主张的设立营利性子公司及商业化，并警告人工智能技术的危险性，于2018年离开公司。此后，马斯克于2023年创立了另一家人工智能公司xAI，并向OpenAI提起了停止向营利法人转型等诉讼。去年2月，他还表达了收购OpenAI的意向。马斯克表示“现在到了让OpenAI回归专注于开源与安全的组织的时候了，我们将促成此事”，引发了奥尔特曼的反对。OpenAI已于2024年10月正式公布转型为营利企业的计划，并于去年10月确定了将公司结构调整为同时追求营利与公益的“公益法人（PBC）”的方案。业界普遍认为这实际上是迈向首次公开募股的准备工作。因为非营利结构无法上市，而转型为公益法人则消除了这一限制。在此次重组前，公司一直维持着由非营利组织“OpenAI基金会”限制持股影响力和决策参与，同时控制公司的架构。张恩智记者 jej@donga.com