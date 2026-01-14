耍威风疑惑揭露的，是只属于他们的特权意识



“甲方霸权（耍威风）”成为韩国社会的话题已经超过十几年。恶意利用优越地位的不正当权力活动被规定为“耍威风”的固有名词并公论化，是因为2007年全球金融危机后，经济、社会两极化加剧。2013年某知名企业的营业员找到加盟店，说着“要弄死你”的恶言、试图强行推销的事件和2014年“花生返航”事件，更是使“耍威风”超越滥用个人权力、成为韩国社会权威主义和不公正的代表性用语。



政界对此作出了敏捷的应对。防止大企业对中小合作企业的不正当下调单价等的转包法、限制大型超市对供货企业不公平交易的大规模流通业法、切断向代理店推销货品并实行惩罚性损害赔偿的代理店交易公正化法等接连在国会通过。



共同民主党对“耍威风”的应对更加积极。2013年“耍威风”成为社会问题后成立的乙支路委员会已经活动了13年。文在寅政府时期，与“公平经济三法”一起通过了“根据公共机关耍威风法”“禁止职场内欺凌法”等。不仅是大企业和中小企业的关系，企业内的权威主义惯行、社会阶级之间的歧视和不当行为也被纳入耍威风的范畴，成为法律的限制对象。



但是，最近围绕金炳基、姜仙佑两名议员和企划预算处长候选人李惠熏提出的疑惑，揭露了国会仍然是耍威风的禁区。三人受到很多质疑，甚至出现了“一天一疑惑”的说法。虽然疑惑的种类和影响各不相同，但共同点非常明确。三个人疑惑的起跑线上都有耍威风。



姜仙佑涉嫌让助理团扔掉自己家的垃圾，或指示修理出现故障的坐浴盆等，将助理当作个人管家，因此于去年辞任女性家庭部部长长候选人。金炳基施压解雇再就业的前助理的疑惑成为接连曝光的开端。李惠熏则被公开“我真想杀了你”“分不清屎尿吗”等对助理的恶言录音，疑惑正式出现。



国会里的耍威风之所以迟迟才暴露出来，很大程度上是因为助理隶属于议员个人的封闭结构。也就是说，国会拥有的强大权力反而使韩国社会对已经成为常识的耍威风的感性变得迟钝。对自己一边无限宽容的阵营理论也让政治圈内对耍威风的应对变得迟钝。共同民主党对姜仙佑的耍威风疑惑表示支持，称“同志就是要在下雨的时候一起淋着”，对助理们针对金炳基的爆料袒护说“只是单方面的举报”。



“只许州官放火，不许百姓点灯”的阵营政治延伸为错把委任的公共权限当作自己权力的特权意识。共同民主党伦理审判委员会决定开除后，金炳基立即表示“怎么这么残忍”，姜仙佑流着眼泪说“我不是这样的人”，然后参加了第二天举行的公推会议，强行推进了提供公推捐款的金庆市议员的单数公推。如果没有足以麻痹罪恶感的强烈的特权意识，这种“堂堂正正”的态度很难让人理解。



以耍威风为起点暴露出的特惠和公推捐款疑惑，很有可能不像共同民主党定性的那样是“人犯的错误”或个人越轨行为。正因如此，人们难以认为共同民主党已经用一则迟来的除名决定尽到了责任。想要主导改革， 就应该抛弃特权意识，表现出自己站在改革刀刃上的觉悟。





文炳基记者 weappon@donga.com