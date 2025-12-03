放在口袋里随身携带的“10英寸大屏幕”……“3个窗口”有如三个手机在手

三星电子2日公开了以新智能手机形态（移动设备的形态）推出的可以折叠两次的“Galaxy Z三折叠”手机。中国华为去年在世界上首次推出折叠两次的三折叠智能手机“Mate XT”后，但经历耐久性争议，三星电子时隔1年多推出了以耐久性和性能为武器的新产品。三星电子当天介绍了三折叠手机，并表示“蕴含了匠人精神”。● 集平板电脑和智能手机的优点于一身2日，在首尔市瑞草区三星江南，记者在三折叠上市前先摸了摸它。三折叠是3个显示屏相连的结构。在折叠的状态下，其大小与现有折叠式手机“GalaxyZ折叠7”相同，为6.5英寸（164.8毫米），但展开后扩大到10英寸（253毫米）。依次打开折叠手机的右侧画面（带相机镜头的面）和左侧画面，就能看到10英寸大小的内部显示屏。Galaxy Tab S10 Pan Edition的显示屏为10.9英寸，显示屏面积与平板电脑一样大。三星电子MX事业部智能手机PP组副社长姜民锡（音）表示：“平板电脑不能装进口袋里，但三折叠是消费者可以随时随地拿着的大屏幕。”三折叠的重量为309克，与折叠7（重量215克）相比没有太重。在展开的状态下，面板厚度为3.9毫米，如果画面全部折叠成条状，厚度为12.9毫米。记者把手机折叠两次做成条状，放进牛仔裤口袋里。与折叠7相比，携带起来并没有太不方便。三折叠为了保护主显示屏，采用了画面两侧都向内折叠的“内折”结构。原则上，先折叠左侧画面，再折叠右侧画面。记者故意先折右边的画面，结果智能手机会通过画面震动告知折叠错误。● 最大化的多任务处理能力三折叠的设计可以使多任务处理和生成型人工智能功能最大化。在展开产品的状态下，利用最多可同时显示3个应用程序的多窗口（同时显示多个窗口）功能和下端特别任务栏，具备了个人电脑水平的工作环境。还可以播放油兔（YouTube）视频，边读报道边发送信息。打开英文网站，利用三星的自动翻译功能，左侧可以看到原文，右侧可以看到翻译成韩文的内容。三折叠的移动处理器由“Galaxy Snapdragon 8 Elite移动平台”驱动。该机搭载了2亿像素的广角摄像头。搭载了历代Galaxy折叠式系列中最大的5600毫安容量的电池。它还支持最高45瓦超高速充电，并通过了20万次的“多重折叠测试”。这意味着，该产品在约5年内每天折叠和展开100次也能扛住。在韩国上市的日期是12月12日，价格是359.04万韩元。三星电子韩国总管副社长林成泽（音）表示：“使用后可以明显看出与其他公司产品的区别。”李珉娥记者 omg@donga.com