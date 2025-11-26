“首次挑战夜间发射”，“努里”号已竖起

距离用韩国自主技术制造的韩国型运载火箭“努里”号第四次发射仅剩一天。正在全罗南道高兴郡罗老宇宙中心准备发射的“努力”号将于26日装填燃料及氧化剂，于27日0时55分许飞向太空。25日，长约50米的“努里”号避开降雨从上午9点起从组装栋移往发射台。从组装栋到发射台只有1.8公里，步行约20分钟就可以到达，但“努里”号的移动历时约1小时40分钟。因为在移动过程中受到的小震动也会对发射产生影响，所以利用无震动车辆以每小时1.5公里的速度缓慢移动。之后完成了把平放的机体垂直竖立的工作，为了提供燃料及氧化剂，连接了脐带塔。宇宙航空厅将于26日晚8时许召开发射管理委员会会议，综合气象情况及发射准备情况检查结果等，确定发射时间。此次发射预定在27日0时54分至凌晨1时14分之间进行。这是首次挑战夜间发射。韩国航空宇宙研究院韩国型运载火箭高度化事业团长朴钟灿（音）在与本报的通话中表示：“夜间并不是技术上更难。为了确认参与人员的体力和集中力，还进行了多次事前训练。”剩下的关键是当晚的气象状况。出乎意料的是，降雨对发射没有太大影响。重要的是风速。如果地面平均风速达到每秒15米以上或瞬间最大风速超过每秒21米，发射就要延期。根据目前的天气预报，该时段的风速为每秒1米。发射成功与否要到27日凌晨2点20分才能确认。在确认主搭载卫星“新一代中型卫星3号”是否稳定进入目标轨道后，将决定最终成功与否。“新中3号”将在发射13分钟后发射到600公里高空。在2023年的第三次发射中，主载卫星“新一代小型卫星2号”进入了预定轨道，但副载卫星韩国天文研究院的群集卫星“鹬月星”4颗中有1颗未能从分离管中弹出。此次发射，航空宇宙研究院为了能够立即确认是否弹出，将在分离管新增2台摄像机，拍摄卫星弹出过程的摄像机达到3台。朴钟灿表示：“航空宇宙研究院、韩华宇航等所有参与机构的研究员都在各自的岗位上履行职责。希望国民们多多支持与鼓励。”崔智媛记者 jwchoi@donga.com