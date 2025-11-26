以K产业为先导，韩国与中东和亚洲新兴国家合作结出硕果

李在明总统结束为期7晚10天的中东和非洲巡访，于25日（当地时间）踏上归途。在美国保护主义和美中霸权竞争导致供应链重组等国际贸易秩序不确定性加大的背景下，总统办公室方面评价称，此次巡访为外交多元化奠定了基础。特别是，通过以防务产业和核电站等为先导，加强与新兴国家的合作，预计实际经济成果将显现。在阿拉伯联合酋长国（UAE）国事访问中，防务产业、核电站和人工智能（AI）合作成为焦点议题。韩国水力原子力因与美国西屋公司的协议而在欧洲和北美等地进军受限的情况下，两国寻求通过小型模块化核电站（SMR）、应用AI技术的核电站等下一代核能技术合作，共同进军第三国市场。韩国将参与UAE推进的“星门UAE”项目，包括AI数据中心建设等，从而深化AI领域战略合作。随着UAE等中东国家老旧武器系统更换需求，大规模防务产业出口市场预计将打开，总统办公室方面表示，此次会谈中两国决定共同开发武器系统，预计有望获得150亿美元以上的订单。李在明总统在24日的记者座谈会上表示：“阿联酋似乎取得了最具体的成果”，“（防务产业订单）实际结果也将在不久后出炉。”埃及总统阿卜杜勒-法塔赫•塞西向李在明总统请求韩国参与加沙地带重建及规模达4万亿韩元的开罗机场扩建等大型建设项目。李在明总统在开罗大学演讲中还提出了旨在加强与中东及北非外交合作及经济、文化合作的“闪耀（SHINE）”构想。在土耳其，参与大规模核电站项目被提上议程。总统办公室方面评价称：“在土耳其推进的锡诺普第二核电站项目中，韩国确保了从场地评估等初期阶段即可参与的基础，为未来承接项目奠定了基础。”非洲（南非）首次举行的二十国集团（G20)）峰会遭美国抵制的情况下，李在明总统加入了强调多边主义和自由贸易体制维持的峰会宣言。此外，他还主持了有印度、巴西等金砖国家（BRICS）成员国及墨西哥、印度尼西亚、土耳其、澳大利亚等参与中等强国合作体（MIKTA）峰会，积极推动与“全球南方”国家的外交多元化。申圭振记者、安卡拉=朴勋相记者 newjin@donga.com、tigermask@donga.com