乌克兰和平方案疑由俄罗斯起草，“普京的亲信和特朗普的女婿等人主导文件”

美国和乌克兰当地时间23日在瑞士日内瓦举行高级别会谈，为结束乌克兰战争制定了“和平框架”。双方在会谈后发表的联合声明中表示：“双方一致认为协议是非常建设性的。我们再次确认，任何今后的协议都必须完全保障乌克兰主权，保证持续、公正的和平。”有分析认为，这为结束自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰后持续3年零9个月的此次战争提供了契机。两天前，美国总统特朗普曾敦促乌克兰总统泽连斯基“在27日之前就终战方案达成协议”。不过，美方制定的终战方案中有很多对乌克兰不利的内容，乌克兰乃至英国、法国、德国等欧洲主要国家也表示担忧，要求修改。特朗普第二届政府制定的最终终战案中，他们的要求事项能得到多大程度的反映备受关注。● 鲁比奥-泽连斯基：“会谈值得肯定”美国国务卿鲁比奥和乌克兰总统秘书室长安德烈·耶尔马克当天在日内瓦会面，就和平方案进行了磋商。双方表示：“通过此次讨论，制定了比以往更加精巧的‘和平框架’。在这一框架下的最终决定将由两国总统作出。”当天的高级别会谈是在特朗普第二届政府向乌克兰传达由28个条款组成的乌克兰战争和平计划后，向乌克兰施压要求接受的。鲁比奥自信地说：“虽然还有几个争论点，但并不是难以逾越的障碍。我们最终会达成协议。”泽连斯基在社交平台“电报”上表示：“与美国代表团的对话正在进行中，特朗普总统方面听到我们的声音的信号非常重要。”不过，乌克兰和欧洲对终战方案的细节内容相当不满。据英国《金融时报》报道，美方草案中承认，俄罗斯2014年强行吞并的乌克兰南部克里米亚半岛，以及此次战争爆发后占领大部分地区的乌克兰东部顿巴斯（卢甘斯克州和顿涅茨克州的合称），实际上是“俄罗斯领土”。这比美国以前使用的“俄罗斯实控地区”更有利于俄罗斯。相反，方案没有明确乌克兰的安全保障等问题。对此，乌克兰和欧洲提出了以现有战线为基准取代““完全放弃顿巴斯”进行谈判的修正案，并主张乌克兰军队的规模应维持在比美国主张的60万更多的80万。他们强调，乌克兰不加入北约，但必需有与北约式集体防卫同等重要的美国安全保障。● 进退两难的泽连斯基如何取舍备受关注特朗普同一天在“真实社交”上主张：“乌克兰完全没有对美国的努力表示感谢。”他考虑到乌克兰有可能不接受于己不利的终战方案，出面施压某种压力。泽连斯基目前在国内外都在苦苦挣扎。在国内，由于自己担任喜剧演员时期的合伙人蒂穆尔·明迪奇等人因收取政府招标事业费1亿美元（约1470亿韩元）回扣的大型腐败事件而处于守势。此外，相当多的国民认为“完全放弃顿巴斯”实际上是投降。有人认为，泽连斯基为了平息腐败疑惑，有可能不会向特朗普政府或俄罗斯屈服；也有人认为，如果没有美国的进一步支援，战争实际上无法继续下去，因此这一次泽连斯基将接受特朗普的要求。华盛顿=申晋宇记者、李基旭记者 niceshin@donga.com、71wook@donga.com