像是在向未参会的特朗普显示，二十国集团峰会强调“加强多边主义”

二十国集团（G20）领导人当地时间22日通过了强调恢复多边主义精神的《二十国集团南非峰会宣言》。在美国总统特朗普宣布抵制峰会期间，除美国以外的主要国家发表了强调恢复自由贸易、应对气候危机的协议。峰会第一天发表共同宣言实属罕见。二十国集团成员国中除美国以外的19个国家的代表在南非约翰内斯堡举行的峰会的第一天，签署了由122项条款组成的《南非首脑宣言》。首脑们在共同宣言中表示：“我们重申承诺，二十国集团将以多边主义精神为基础，按照协议运作，所有成员国根据国际义务以同等立场参与。”宣言还表示：“承认世界贸易组织达成协议的规则在促进全球贸易方面的核心地位。”由于美国的反对，亚太经合组织（APEC）峰会联合宣言中没有包括“通过世界贸易组织体制恢复多边贸易体制”的句子。特朗普不仅宣布不参加二十国集团峰会，还反对通过首脑宣言。为参加二十国集团峰会访问南非的李在明总统也参与了此次首脑宣言。国家安保室第三次长吴贤珠23日就自由贸易和应对气候危机等南非首脑宣言的核心内容表示：“这是李在明总统在此次峰会上强调的重点内容。”在美国的贸易保护主义基调下，韩国也对维护多边自由贸易体制发出了一致的声音。李在明22日出席二十国集团峰会第一部分会议时强调：“恢复世界贸易组织的功能符合我们所有人的利益。”“国际社会应持续加强应对气候危机的努力。大韩民国为了参与国际社会的努力，确定了2035年温室气体减排目标和中长期气候弹性发展路径。韩国政府作为国际社会应对气候变化的旅程中负责任的一员，将站在一起。”李在明在中等强国合作体（MIKTA）首脑会谈中也强调了恢复世贸组织功能的重要性。在美中围绕贸易通商秩序展开激烈心理战的情况下，李在明正式参与“全球南方”外交。23日，李在明结束为期3天的二十国集团峰会日程，启程前往土耳其进行访问。约翰内斯堡=朴训祥记者、林贤硕记者 tigermask@donga.com、lhs@donga.com