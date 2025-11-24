李在明会见德国总理：“想知道统一经验”……德国总理：“想知道韩国对中国的看法”

为出席二十国集团（G20）峰会而访问南非的李在明总统当地时间22日与法国总统马克龙、德国总理默茨连续举行了就任后的首次首脑会谈。李在明当天向默茨强调：“韩国有很多东西可以向德国取经。韩国应该学习如何克服分裂、实现统一德国的经验，走这条路。”他还笑着说：“如果有隐藏的特别秘诀，请一定要告诉我。”李在明在朝鲜提出“敌对两国论”的情况下，示意要继续实行南北统一的对朝政策。对此，默茨也笑着回答说：“没有秘密经验。”他表示：“非常关注韩半岛和周边的情况。对朝鲜也有很多疑问。”他还表示：“我也很好奇韩国对中国的看法。因为我们也正在考虑对华战略。”李在明对此没有进行公开回答。总统室表示，在接下来的非公开会谈中，李在明介绍了韩国政府为缓和韩半岛紧张局势和构建和平所作的努力，并希望拥有克服分裂和统一经验的德国给予支持。据悉，两国首脑就今后以能源、核心矿物等共同关心的领域为中心加强关系达成了共识。李在明之前在会见马克龙时表示：“法国和大韩民国是特别的关系，希望以今天的会谈为契机，发展特别的关系。希望两国关系也能进一步提升为‘战略伙伴’关系。”他还强调：“再次感谢大韩民国因朝鲜南侵而面临危机时派兵给予支援。希望进一步巩固文化、经济、安保、尖端技术等各领域的合作。”对此，马克龙表示：“我认为两国可以在安保、人工智能、太空、核电、可再生能源、量子技术等多个领域进行合作。”他还表示：“感谢大韩民国在乌克兰问题等核心问题上维持明确、一贯的立场。”总统室表示，在接下来的非公开会谈中，马克龙表示：“希望两国在国防产业领域推进互补合作，在人工智能和太空产业领域扩大交流与合作。”李在明邀请马克龙在明年迎来韩法建交140周年之际访韩。马克龙答道：“将为明年的访韩做准备。”申圭鎭 newjin@donga.com