蔡上等兵事件特检组指控尹锡悦指示勿处罚林成根…12名嫌疑人全被起诉

负责调查海军陆战队蔡某上等兵殉职事件及调查外部压力嫌疑的蔡上等兵事件特检组（特别检察官李明贤）21日将包括被指为外部压力顶点的前总统尹锡悦在内的前国防部长官李钟燮等共12人移交审判。此举距蔡上等兵死亡已2年4个月，距特检组启动调查过去了142天。特检组方面21日表示，以调查外部压力嫌疑相关，对前总统尹锡悦适用滥用职权妨碍权利行使和公用文书无效等嫌疑，进行了不拘留起诉。特检组将前总统尹锡悦连同前国防部长官李钟燮、前国家安保室长赵太庸、前国防部次官申范澈、前国防部政策室长许泰根、前国防部发言人全河奎、前国防部军事辅佐官朴振熙、前国防部法务管理官柳在恩、前国防部企划管理官柳均惠、国防部检察团长金东赫、前海军陆战队司令官金界焕、国防部组织统筹负责人李某也移交审判。特检组说明公诉理由称：“尹锡悦指示将前海军陆战队第一师团长林成根排除在嫌疑人之外，侵害了军事警察调查的公正性和职务执行独立性。”根据特检组调查结果，前总统尹锡悦于2023年7月31日接到关于蔡上等兵殉职事件的海军陆战队调查团调查结果报告后，向参谋们表示“如果因这种事情连师团长都处罚，谁还能当师团长”，并表现出“愤怒”。特检组判断，此后通过保留或收回拟移交警察的调查记录的方式，试图隐瞒和缩小蔡上等兵殉职事件。特检组辅佐官郑旼泳（音）在简报中表示：“此事件属于重大权力型犯罪。”特检组在调查期限截至本月28日之际，预计将于近期对前国防部长官李钟燮的驻澳大利亚大使逃逸嫌疑等相关事件进行处理。吕根镐记者、具民基记者 yeoroot@donga.com、koo@donga.com