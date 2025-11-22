李在明计划在南非二十国集团峰会上与德法领导人举行双边首脑会谈

在结束五天四晚的阿联酋和埃及巡访后，韩国总统李在明当地时间21日前往南非出席二十国集团（G20）峰会。李在明计划与德国、法国首脑进行双边会谈。李在明当天上午从埃及开罗飞赴二十国集团峰会举办地南非约翰内斯堡，将以22日开始的峰会活动为契机，与德国总理默茨进行就任后的首次首脑会谈。韩国国家安保室长魏圣洛前一天在新闻发布会上表示：“将通过与欧洲最大贸易国、和我们一样的制造强国德国的首脑会谈，讨论加强经济合作以应对国际、经济秩序变化的方案。”李在明还计划与法国总统马克龙举行首脑会谈。李在明原计划9月参加联合国大会而访问美国时在纽约与马克龙会面，但法国方面因国内情况要求延期。魏圣洛表示：“在明年韩法建交140周年即将到来之际，我们决定与明年将担任七国集团（G7）主席国的法国就国际局势及各种经济、安全悬案进行紧密合作。”李在明还将与中等强国合作体（MIKTA，墨西哥、印度尼西亚、韩国、土耳其、澳大利亚）国家领导人举行会议。魏圣洛表示：“今年我们是主席国。将由韩国主导举行首脑会谈，讨论加强多边主义和促进国际合作的方案。”在美中霸权竞争加剧的情况下，李在明接连会见德、法、中等强国领导人，进行外交多元化。魏圣洛强调：“为了实现以国家利益为中心的实用外交，有必要超越韩半岛和东北亚，进一步扩大我们的外交范围。以‘联合’‘平等’‘可持续’为主题，在二十国集团峰会上，将带头强化作为全球责任强国的地位，为恢复多边贸易体制创造条件。”美国、中国、俄罗斯元首不参加此次G20峰会，自1999年创立以来，三国首脑都不参加尚属首次。美国总统特朗普宣称“南非白人农民被屠杀，土地被非法没收”，本月初宣布不参加。据悉，中国第二号人物、国务院总理李强将代替中国国家主席习近平出席。俄罗斯总统普京将由总统办公厅副主任马克西姆·奥雷希金代为前往南非。韩国将主办2028年二十国集团峰会。朴訓祥 tigermask@donga.com