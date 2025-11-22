药效已尽的10·15对策……从彻底分析以往不良供应计划开始



现政府第三个房地产对策10·15对策实施仅一个月便显露乏力迹象。对策发表后连挫3周的首尔公寓价格涨幅，在4周后再度扩大。特别是江南三区和汉江带一带公寓价格走势坚挺，新高价格交易持续出现。在交易量骤减的情况下，少量上涨成交对统计产生较大影响，因此难以断言政策失败，但市场不安情绪加剧则是不争的事实。



在超强力限制下，市场之所以蠢蠢欲动，是因为对政府住宅供应意志不信任的累积。政府之前通过9·7对策宣布5年内将在首都地区每年开工27万套时，市场的反应也很消极。因为没有明确表明何时、如何在首尔供应。最近总统室出面指示“拼命供应住宅”，国土交通部20日预告年内发表追加供应对策，但如果得不到市场的信任，可能会成为无用之物。



如果政府的供给对策不想只停留在没有实效性的数字宣布上，首先要彻底分析过去不到位的供给对策。2020年国土部表示，将在首尔市芦原区泰陵高尔夫球场、麻浦区西部驾照考场、京畿道果川市政府大楼一带等20多个国家和公有土地上，到2028年为止建设3.3万套住宅，但实际开工只有1000多套。特别是，曾预告将供应1万套房屋的泰陵地区因居民反对、国防部反对、文化遗产保存问题等交织在一起而告吹。



问题在于没有做好准备就突然宣布供给意志。应该事先讨论居民民怨、公共机关迁移等可以预见的问题，制定对策。特别是，政府和地方自治团体、政府部门内部也没有进行事前协调。今后应该有所改变。要想加快9·7供应对策中提出的老旧公共办公楼综合开发速度，首先应该明确部门间的合作。就住宅规模问题，政府和首尔市立场针锋相对的龙山维修厂开发也需要进行协商。除公共供给外，还应该出台提高民间重建、再开发速度的对策。



要让政府的供应对策平抑房价不稳，必须通过具体的实行计划，让市场相信“这一次确实会增加供应”。为此，首先应对此前承诺后沦为空头支票的供应计划进行全面检查，并把重新有效推进作为优先事项。

