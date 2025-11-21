“国会快速通道冲突”案一审，在野党议员被判有罪

因2019年4月国会“快速通道”（快速处理案）冲突事件被移交审判的23名国民力量党前职和现职国会议员在一审中全部被判有罪。首尔南部地方法院刑事合议11部（部长法官张璨）20日下午2点对因涉嫌妨碍特殊公务执行及违反国会法而被起诉的国民力量党议员罗卿瑗和前国务总理黄教安等国民力量党前现任议员和助理等26人进行了宣判公审。法庭对事件当时担任自由韩国党院内代表的罗卿瑗判处妨碍特殊公务执行等嫌疑罚款2000万韩元、违反国会法的嫌疑罚款400万韩元。一同被移交审判的国民力量党院内代表宋彦锡分别被判处罚款1000万韩元和150万韩元。时任自由韩国党代表黄教安被判罚款1500万韩元和400万韩元。一审法院认为，检察机关关于其他被告人的公诉事实大部分有罪。法庭表示：“此次事件是国会成员们自行违反国会为反省以往错误、恢复信任而制定的国会方针的第一个案例。撇开争议法案的正当性与否，不能否认破坏了国民对国会的信任。”特别是，对于当时在国会发生的冲突情况，法庭认为不是国会议员免责特权对象，也不能看作是行使抵抗权。不过，6名现职议员都可以继续担任国会议员。根据公职选举法，如果因普通刑事案件被判监禁以上、违反国会法被判罚款500万韩元以上，将失去议员职务，但23名前现任议员全部被判低于标准，因此可以维持议员职务和被选举权。宣判后，罗卿瑗声称：“法院明确承认了政治抗拒的名分，从这一点来看具有重要意义。”对此，共同民主党院内代表金炳基表示：“虽然避免了丧失议员资格的刑罚，但应该深思法院的严厉批评。”苏雪熙记者、千钟铉记者 facthee@donga.com、punch@donga.com