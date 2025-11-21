韩国汽车出口额截至10月达596亿美元 创历史新高

截至今年10月，韩国累计汽车出口额超过596亿美元，创下历史最高纪录。尽管由于高额关税影响，对最大出口国美国的出口额骤减约16%，但在欧盟（EU）和其他欧洲、亚洲等地得以弥补。20日，据韩国产业通商资源部公布的《10月汽车产业动向》显示，今年1至10月累计汽车出口额为596.28亿美元，较去年同期（591亿美元）增长0.9%，创下历史最高业绩。特别是在此期间，环保汽车出口额达212.28亿美元，同比猛增8.1%，引领出口增长势头。这是在美国关税余波导致韩国最大汽车出口国对美出口骤减的情况下取得的成果。截至今年10月，对美汽车出口额为247.93亿美元，同比骤减15.9%。唐纳德•特朗普美国行政当局自今年4月起对所有进口汽车征收25%的品目关税。韩国从3月开始，汽车出口额（27.8亿美元）较去年同期减少10.8%，截至今年10月（21.24亿美元，-29.0%），出口减少趋势已持续8个月之久。此类对美出口减少被其他地区的出口增长势头所抵消。今年1至10月，对欧盟汽车出口额为79.96亿美元，同比增长21.7%。其他欧洲地区（53.71亿美元，32.2%）和亚洲（66.49亿美元，39.1%）等地的出口增长势头也尤为显著。汽车出口业绩未来进一步改善的可能性很大。因为今年8月和9月，欧盟和日本与美国结束关税谈判，适用降低至15%的汽车关税，随后韩国也于近期确定了汽车关税下调。韩美两国近期发布了包含关税谈判详细内容的说明资料，并确定将适用于韩国产汽车的25%关税率降低至15%。降低的关税率将追溯至韩国承诺的3500亿美元规模对美投资执行特别法提交国会的当月1日起适用。政府计划于本月内向国会提交特别法。世宗=郑顺九记者 soon9@donga.com