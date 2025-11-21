共同民主党打上的“亲尹检察官政变”烙印



围绕对大庄洞案一审判决放弃上诉的事件，检察机关内部一片哗然，共同民主党把要求检察机关领导层就放弃上诉作出公开说明的检察官定性为“亲尹政治检察官”。然而，此次放弃抗诉事件是检察机关领导层阻止大庄洞调查公审团的抗诉，是大多数检察官无法接受的事情。要求前代理检察总长卢万锡作出进一步说明的18名一线检察长中，有12名是李在明政府上台后新晋升的检察长。上届政府中高歌猛进的“亲尹锡悦检察官”们早已被排除在晋升对象之外。



声明中列名最靠前的水原地方检察厅检察长朴在亿2019年曾担任法务部发言人，替牵扯子女入学考试不正之风疑惑等的时任部长曹国发挥了代言的作用。据悉，他当时体重下降近10公斤，经历了不少心理痛苦。他在文在寅政府时期晋升为检察长，但在尹锡悦政府被遗漏在晋升高检长名单之外。要说离得近，他反而是更接近执政党。



共同民主党把检察长们的声明定性为“抗命”，考虑调任普通检察官等事实上的降级措施和惩戒，朴在亿最终表明了辞意。他说：“这是我能做的最好的选择。”朴在亿是毒品调查专家，已被内定为“毒品犯罪专门联合调查本部长”，随着他表明辞意，联合调查本部的成立也不可避免地出现波折。



作为检察官，为了客观公正的调查，不能受到政权的影响，这是理所当然的事情。大多数检察官的政治倾向并不明显。检察机关内部反而有人指出，没有在此次声明上列名的首尔东部地方检察厅检察长林恩贞等人的政治倾向非常明显。这让人想起了“嘴歪也要好好说话”的古谚。



泛执政圈所属的国会法制司法委员们19日指责“违反公务员政治中立”，举报18名检察长违反国家公务员法。共同民主党内部甚至有人以“应予惩戒”为由，主张不批准这些检察长的辞呈。一名共同民主党人士还主张：“这些人是捏造大庄洞事件、参与起诉李在明总统的检察官。”



好戏还在后头。参与放弃上诉决定的大检察厅反腐部部长朴哲宇（音）19日被任命为首尔中央地方检察厅检察长，在野党对此表示反对，称“这是人事暴行”，共同民主党议员们立即出面掩护，称“给（此次人事安排）扣帽子非常不合理，没有说服力。（朴哲宇）实力出众，人品也很优秀”。朴哲宇在秋美爱任法务部长时期曾担任过法务部发言人。文在寅政府法务部发言人出身的两人以此次事件为契机，一人荣升，一人成为惩戒对象。有人是“亲尹检察官”，有人是“实力和人品双馨的检察官”，命运是如此不同。



最近来看共同民主党，不禁让人觉得，只要能赢得强硬支持者的掌声，“只许州官放火不许百姓点灯”也罢、勉强牵强的主张也罢， 就像是陷入了集体催眠。执政党代表甚至说，“捣乱日报是民心晴雨表”。我不知道，不看“捣乱日报”的人是不是都没有资格谈论民心。

