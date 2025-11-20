对美投资特别法推迟一个月就会损失4000亿韩元……政治斗争留待以后吧



据悉，韩国政府和共同民主党决定不向国会提交韩美关税、安保谈判谅解备忘录的批准动议案。这是因为，虽然在野党国民力量党要求批准同意，但如果朝野就该问题争论长期化，韩国产汽车和零部件的对美出口关税下调将被推迟，韩国企业将遭受严重损失。



企划财政部和共同民主党计划在本月内推进《对美投资特别法》的立法，以支持3500亿美元对美投资的履行。韩美两国已达成协议，从韩国政府向国会提议建立对美投资基金相关法案的当月1日开始，追溯适用下调至15%的关税。如果提议推迟到下月，韩国的汽车出口企业将整整多负担一个月关税。



今年4月美国对所有韩国输美汽车征收25%的关税后，现代汽车集团在第二季度和第三季度分别承担了1.6万亿韩元和3万亿韩元的对美出口关税负担。如果关税率降低到15%，每月负担将减少4000亿韩元左右。如果因批准同意问题导致特别法案提议被推迟，就要继续征收25%的关税，并与关税负担较轻的欧盟、日本的汽车企业在美国市场展开竞争。比韩国更早与美国政府签署谅解备忘录的欧盟和日本分别从8月1日和9月16日起只征收15%的关税。



再加上韩国汽车企业与日本竞争公司相比，美国境内的生产比重较低，因此更容易受到高关税的冲击。为了提高当地生产的比重，现代汽车决定在佐治亚州的“美国元工厂”等地投资260亿美元（约38万亿韩元），这也是很大的负担。为了应对韩国国内制造业的空洞化，现代汽车还公布了到2030年为止投资125.2万亿韩元的计划。



在特朗普政府的压力下开始的韩美关税谈判，结果由韩国承担的巨额对美投资负担可以说是自然灾害。虽然这是难以承受的负担，但为了守护依靠出口成长的韩国经济体制，也是不可避免的选择。即便是为了焦急等待国会判断的企业，也应该停止把谅解备忘录批准同意问题当作政治斗争的对象。

