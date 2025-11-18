南旭500亿韩元江南地皮，3年前追缴保全失败

大庄洞开发事业特惠疑惑事件的主要被告人南旭律师最近以500亿韩元的价格出售了自己拥有的首尔江南区驿三洞地皮，检察机关在3年前对该地皮请求采取追缴保全措施，但被法院驳回。据法律界17日透露，检察机关2021年12月对南旭的驿三洞土地向法院申请采取追缴保全措施。追缴保全是指，禁止随意处置被怀疑是犯罪所得财产的措施。但法院当时认为南旭利用信托公司购买该土地等，存在“所有权问题”，驳回了这一请求。对此，检察机关再次向法院申请追缴保全南旭和信托公司之间的“收益信托权”，这一请求2022年被接受。据确认，驿三洞地皮本身虽然没有采取追缴保全措施，但由于相关土地的信托权被国家所束缚，所以南旭不能立即进行抛售等处理。不过，南旭方面最近要求解除自己名下位于江南区清潭洞建筑的追缴保全措施，如果要求解除对驿三洞土地的收益信托权，恐怕难以阻止。此前，检察机关曾请求法院判令南旭追缴1010亿韩元，对“大庄洞团伙”共追缴7814亿韩元。但是一审法庭判决南旭追缴金“0韩元”，之后检方放弃了上诉，因此事实上已不可能追缴。因为根据刑事诉讼法上的“禁止不利变更原则”，不能进行高于一审的刑罚和追缴。因此，检察机关正在调查是否最终不能要求南旭追缴，还是必须解除对被判“0韩元追缴金”的南旭的财产追缴保全措施。不过，法律界普遍认为，在检察机关放弃上诉的情况下，没有其他方法可以阻止南旭等人提出的解除追缴保全的要求。问题是，南旭方面要求解除追缴保全的动向，可能会引发其他被告人把犯罪收益现金化的动向。如果这样，回收超过7000亿韩元的犯罪收益将更加困难。这些人如果在解除追缴保全措施后出售资产，回收检察机关推算7400亿韩元的犯罪收益是不可能的。据悉，火天大有资产管理大股东金万培的家人担任代表理事的“天火同人1-3号”购买了京畿道城南盆塘区的联排住宅（约62亿韩元）、首尔市西大门区前总统尹锡悦父亲的住宅（约19亿韩元）、中浪区大厦（约90亿韩元）、阳川区单独住宅（约23亿韩元）等。检方要求金某追缴约6111亿韩元，但一审宣判的追缴额只有约428亿韩元。天火同人5号的拥有人郑永学（音）会计师2020年在新沙洞购买了约173亿韩元的建筑。检方要求郑永学追缴约646亿韩元的追缴金，但一审法庭认为追缴额为0韩元。崔美松记者、柳元模记者 cms@donga.com、onemore@donga.com