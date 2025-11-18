

1944年美国在太平洋发起反攻时，白宫与军方领导人就向日本推进的路线发生了争执。道格拉斯·麦克阿瑟将军提出经由菲律宾的路线，海军总司令切斯特·尼米兹则主张先占领台湾、再通过台湾海峡进攻。当时在美国总统富兰克林·罗斯福斡旋下，最终得出了经由菲律宾的结论，但这一决定至今仍是争论的对象。反对者认为，麦克阿瑟为了恢复自己的名誉强行夺回菲律宾，而以台湾为据点推进的方案或许能减少伤亡等。



笔者认为，菲律宾方案更加合理。尼米兹后来也同意这一判断。尽管如此，仍然存在支持台湾方案的观点，这一事实说明台湾和台湾海峡在东北亚安保领域是多么重要的战略要地。地球是圆的，但地图是平面的。从平面地图上看很难理解台湾的战略地位，但如果以冲绳为中心画出太平洋的十字航线，就会发现台湾位于西侧。



中国和台湾之间的矛盾、中国进攻台湾的威胁不能只看做是“一个中国”这一中国内部问题。历史上，大国的国内问题从未止步于国内问题。再加上东北亚是世界军事力前五位国家的战略地带。日本首相高市早苗提出发生紧急情况时向台湾派遣自卫队的可能性后，中国立即派遣驱逐舰前往日本大隅海峡进行武力示威，并劝告本国国民不要去日本旅行和留学。这意味着中国不会放弃“太平洋交叉路”的主导权。



朝鲜的核武装和日本重新武装的可能性、重组的太平洋军事集团等等，对于韩国来说沉重而艰难的选择时刻越来越具体。躲闪是躲闪不了的。只有敢于面对真相的民族才能生存下去。

