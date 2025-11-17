以“生活费政治”成名的马姆达尼……地方选举也要进行“生活政治”对决



“我知道你一直都很失望。整个工人阶级都一直很失望。希望这次能有所改变。”



这是一段字幕，出现在纽约市长当选人祖赫兰·马姆达尼（34岁）手持红色心形气球走在纽约街头的视频中。这条视频于2月7日发布在“照片墙”（Instagram）上，旨在宣传参加6月24日民主党预选的候选人的登记截止日期，和情人节（2月14日）是同一天。



马姆达尼在视频中提到了自己的竞选公约——免费市内公交车、本市所有食品店、租金稳定化住宅、普遍保育服务等。马姆达尼没有提及民主党的竞选对手、共和党或特朗普总统等，而是集中于“负担得起生活成本的政治”的竞选承诺。



马姆达尼的胜利秘诀可以概括为，通过针对纽约高物价的生活成本政治，吸引年轻人参与政治。马姆达尼基于竞选期间在街头采访市民的结果，把“让纽约重新成为能够负担得起生活费的城市（Make New York Affordable Again）”定为选举口号。马姆达尼表示：“我问过市民们认为什么最重要。他们说的最多是‘生活物价、生活物价、生活物价’。”



实际上，纽约市物价高得惊人。纽约市的中位家庭收入为年收入9.34万美元（约1.037亿韩元），该市的月租中位数（根据Realtor房产网）为3599美元（约528万韩元）。这意味着，租金是收入的60%。去年，美国智库“财政政策研究所”发表报告称，离开纽约市的人口中三成是26岁至35岁。年轻人因无法承受高物价而纷纷离开。



马姆达尼在解决高物价问题上实际上“孤注一掷”。1月1日，在纽约市传统的布鲁克林科尼岛海边入水活动中，他高喊“我要冻结你的租金（I'm freezing your rent）”，跳入大海。他还穿梭于少数民族超市、自由式说唱对决现场、教会马拉松活动现场、性少数者俱乐部等各个角落，宣讲自己的公约，并在社交媒体上发布视频。这导致了Z世代（1995年-2010年出生者）的自发性参与和梗化（meme，网络流行内容）传播。



年轻人对马姆达尼的支持尤为突出。在事前投票中，中间年龄从3年前的55岁下降到今年的50岁。据《纽约时报》分析，在中间年龄不到45岁的地区，马姆达尼的平均领先幅为30个百分点。年轻选民将“冻结租金计划”列为投票的重要原因。



面对明年地方选举，生活政治也将成为韩国政界的必经之路。首尔和首都地区的房地产价格和高物价问题随着时间的推移而恶化。高物价问题直接关系到国家存亡的低出生率问题。二三十岁选民的得票率低，是老一辈政治家未能发掘具有魅力的议题的责任。要想在明年的地方选举中接近年轻人的心，就应该像马姆达尼一样从在街上倾听市民的声音做起。

