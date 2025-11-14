KAIST任命张韩娜为特邀特任教授 执掌AI与古典音乐“融合指挥棒”

韩国科学技术院（KAIST）13日宣布，任命世界著名指挥家兼大提琴家张韩娜为文化技术研究生院特邀特任教授。张韩娜教授表示：“很高兴能在韩国科学技术院与未来的科学技术领袖们分享音乐喜悦，并与人工智能（AI）携手探索新表演艺术领域的可能性。”韩国科学技术院为帮助学生成长为创意融合型人才并引领人工智能与艺术融合，近期任命了多位艺术人士为特邀教授。2021年，任命世界著名女高音歌唱家曹秀美为文化技术研究生院特邀硕学教授；去年6月，任命歌手权志龙为机械工程系特邀教授。此外，还分别任命画家柳熙永为数字人文社会科学部特邀硕学教授、彩色玻璃巨匠金仁中神父为工业设计系特邀硕学教授。韩国科学技术院校长李光亨就任命艺术人士担任特邀教授的背景说明称：“通过技术与艺术、内容的融合，能够开启新的学术和产业可能性。”他还表示：“此类尝试在提升韩国科学技术院品牌价值与全球认知度，以及强化技术基础的内容产业化与产学合作方面也扮演重要角色。”此次获任的张韩娜教授将负责指挥家直接与学生演奏者通过实演诠释音乐并指导协作的“管弦乐大师班”课程。她还面向本科生及研究生进行领导力特别讲座。此外，张韩娜教授还将参与文化技术研究生院内曹秀美表演艺术研究中心的管弦乐演奏所需人工智能技术咨询工作。2022年成立的曹秀美表演艺术研究中心融合人工智能与艺术，研究“虚拟演奏者建模”、“演奏者、观众、乐器间相互作用技术”及“空间建模技术”等。张韩娜教授表示：“在作为科学技术中心的韩国科学技术院，能与学生们一同分享艺术、领导力及协作的价值，深感意义重大。”她还称：“很高兴能通过音乐的喜怒哀乐，为未来科学技术领袖们提升艺术性、创造力及表达能力做出贡献。”张韩娜教授的聘任期限自本月起为期两年。崔智媛记者 jwchoi@donga.com