日本防卫相：“讨论拥有核潜艇是理所当然的……韩国也将拥有”

日本防卫相小泉进次郎（照片）提及韩国、澳大利亚并表示，日本讨论拥有核动力潜艇是理所当然的。在美国总统特朗普上个月批准韩国引进核潜艇的情况下，日本也表明了应拥有核潜艇的想法。小泉进次郎12日在参议院（上院）预算委员会会议上就引进核潜艇的相关提问回答说：“现在没有（核潜艇）的韩国和澳大利亚即将拥有，美国和中国早就有之。在这种环境下，要想提高遏制力、应对力，当然必须讨论（潜艇）新动力所需要的是全固体、燃料电池还是核能等广泛的课题及其可能性、优缺点。”他在10月22日举行的就任记者会上也曾表示“不排除”，委婉地表明了讨论核潜艇的可能性，现在却明确表示“讨论是理所当然的”。日本提出的核潜艇只是像韩国推进的那样，是用核物质作为动力源，而不是搭载核武器。但是，由高市早苗首相领导的新一届日本政府对于维持现有的“无核三原则”（禁止拥有、制造、运入核武器）也没有给出明确的答复。高市早苗前一天在众议院（下院）就维持“无核三原则”相关问题没有作出明确回答。当天，日本官房长官木原稔表示，不会提前判断是否重新考虑，留下了余地。对此，有分析认为，这可能打开了发生紧急情况时运入美国核武器的可能性。在这种情况下，《朝日新闻》12日报道说，高市政府正在加快扩大杀伤性武器出口的程序。日本将出口用防卫装备限定在《防卫装备转移三原则运用指南》的5种类型（结构、运输、警戒、监视、排雷）。据悉，此前自民党和日本维新会决定明年之前取消这种出口限制，现在已开始相关讨论。变更出口限制不需要修改法律，日本政府可以独自推进。《朝日新闻》报道说，双方正在讨论出口目的限定为“自发为和平做贡献、为国际合作做贡献的情况”，以及放宽限定出口对象国为“同盟国等”的方案。黃仁贊 hic@donga.com