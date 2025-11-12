各部门组建内乱调查专班……又要搞排队分出阵营的“清算”吗？



政府将启动以所有部门公务员为对象、筛查12·3紧急戒严参与者的专班。国务总理金民锡11日在国务会议上提议成立“尊重宪法、革新政府专班”，以参与或协助紧急戒严等内乱的公职人员为对象，迅速进行调查并采取人事措施。对此，李在明总统立即批准承认说：“这是理所当然的事情。”政府表示，将在总理室的主导下，在49个部门设立专班，迅速进行调查、采取措施，到明年2月农历新年长假为止结束活动。



以“清算内乱”为名组建专班，看起来与每次政权更迭时一再出现的公职社会整肃行动并无二致。这立刻让人想起文在寅政府时期以“清除积弊”为一号国政课题启动的专班活动及其副作用。当时上溯至因干政事件遭到弹劾的朴槿惠政府乃至李明博政府，纠正了各种积弊，但相当一部分是基于理念性、政治性尺度评判过去，结果是让公职社会排队并划分阵营。



当然，正如李在明总统所指出的那样，如果政府内部仍然存在非法戒严牵连者，那么政府当然应该“正本清源”。特别是，国政监查时执政党方面提出的军队晋升人事对象是否包括内乱参与者，必须查明真伪，采取果断措施。如果以后也提出这种疑惑或问题，就应该彻底查清真相，追究相应的责任和处罚。



但是，在对内乱等前任政府的核心疑惑启动三大特别检察官调查的情况下，如果政府部门再进行全面调查、受理举报，进而采取行政和司法措施，稍有不慎就会成为“为抓臭虫而烧掉三间草房”。首先，不是由侦查机关而是由政府自身调查，如何界定“参与者”“附逆者”等模糊范畴、判断谁属于其列，本身就会引发争议，也无法保证专班活动不会卷入模糊怀疑层面的举报和谋害。



12·3非法戒严引发的内乱事态，已通过弹劾总统和提前总统选举进入了克服过程。前任总统、国务委员、部队将军、警察首脑等接连被羁押，正在接受审判。当然，克服内乱不能以对引发亲卫政变的愚蠢执政者及其同谋势力的定罪告终。但是，支撑韩国民主主义的真正力量在于阻止历史倒退的市民意识。必须记住，在肃清和清除中隐藏的过度之举，往往成了另一个失败的开端。

