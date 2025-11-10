“国家科学家”制度不应成为20年前失败的“国家学者”的翻版



韩国政府为了防止科学技术领域人才流失，决定新设“国家科学家”制度。其核心内容是，从明年底开始，5年内选拔20名具有世界性研究业绩的韩国研究人员，共选拔100名，在10年内每年支援1亿韩元的研究费。他们在使用机场时给予便利等贵宾待遇，还可以参与国家科学技术政策的设计。也就是说，要给理工科学生和科学家树立提出成长路径和蓝图的榜样。



国家科学家制度借鉴了中国政府给予本国学者礼遇的“院士”制度。入选院士后，可终身享受副部长级待遇，在没有退休年龄限制获得科研经费，专注科研工作。在国家主要政策咨询、人才培养等方面也发挥实质性影响力。在国家的认可、支援和社会尊重之下，院士被视为“国宝级人才”。



但仅仅照搬形式，并不能保证政策成功。早在20年前就有失败的先例。韩国政府2005年宣布援助“能获得诺贝尔奖的科学家”，并设立“国家学者”制度。政府在4年间每年选出约10人，共选出38名，每年提供1亿-2亿韩元研究经费，但在2008年教育部门和科技部门整合过程中悄然消失。曾被捧为“国宝级”科学家，临近退休却被当作“靠边站的老人”。碳纳米管领域权威、前成均馆大学客座教授李英熙（音）和理论物理学家、前高等科学院副院长李基明（音）等“国家学者”如今都不在韩国，已前往中国开展研究。



由于科技人才面临的恶劣待遇和研发预算被削减等不稳定的研究环境，韩国剩下的人才也纷纷出走海外。最近，韩国银行对2700多名韩国硕士、博士级理工科人才进行了问卷调查，结果显示，43%的人正在考虑3年内跳槽到海外。二三十岁群体中，海外跳槽意向达到了70%。韩国每1万人中的人工智能人才净流出人数为0.36人，在经济合作与发展组织38个国家中排名第35位，处于最差水平。



要想守护科技人才，年薪等待遇改善固然重要，但仅靠金钱是无法解决问题的。首先要营造不用担心退休年龄和研究费用、只专注于研究的环境。李在明总统7日在“研发生态界创新国民报告会”上表示：“从历史上看，贬低或无视科技的体制都已灭亡。”只有建立科学家受到社会尊敬、青年研究人员能够成长的生态系统，国家才有未来。

