一伙犯罪团伙在菲律宾设立据点运营 赌博网站被抓获，规模达5万亿韩元

一伙在菲律宾设立据点、运营规模达5万亿韩元赌博网站的犯罪团伙被警方抓获。江原警察厅刑事机动队6日表示，以组织犯罪团伙和开设赌博场所等嫌疑，逮捕了14名嫌疑人，其中包括一名40多岁的总负责人，其中7人被拘留。据警方介绍，该团伙从去年9月至今年3月，通过自建的互联网赌博网站链接海外知名游戏公司的赌场视频，运营了7个月。经调查，总交易规模达5.3万亿韩元。据悉，被拘留的总负责人于2020年在押期间策划了犯罪行为。出狱后，他招募开发者组建犯罪组织，从2021年11月至今年3月共制作了266个赌博网站，并交由下级运营负责人管理。该总负责人以管理费名义每月收取300万韩元。此后，为最大化犯罪收益，该团伙从去年9月起在菲律宾设立了"供应商公司"。供应商公司是一种可直接从游戏公司获取赌场视频和游戏货币的流通网站。警方通过以非法运营赌博网站嫌疑拘留的犯罪嫌疑人处获得线索，随后抓获了该犯罪团伙。警方没收了藏匿的4.8亿韩元，并对33.465亿韩元的犯罪收益在起诉前采取了追缴和保全措施。对逃往海外的2名组织成员，已签发逮捕令并通过国际刑事警察组织发出红色通缉令。