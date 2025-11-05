如果“精明的一套房”也成了问题，那么李亿远和金容范的公寓也要出售



“以后也打算继续住在那里。”



金融委员长李亿远居住在名副其实“精明的一套房”、市价约40亿韩元的首尔市江南区开浦洞公寓，他在10月27日的国政监查中作出了上述表示。他因在该公寓重建前以“带全租”的方式持有而被质疑涉嫌“缺口投资”，对此他解释说，“我这一辈子都是一户一房，以后也会这样”，辩称自己是实际居住需求者。



但由李亿远领导的金融委员会主导出台的10·15住宅市场稳定方案中的贷款限制，却差别性地限制了“精明的一套房”预备需求者。此前的6·27对策将贷款上限一律设为6亿韩元，新方案在此基础上，进一步把市价超过15亿韩元至25亿韩元的住房贷款上限压缩为4亿韩元，25亿韩元以上住房的贷款压缩为2亿韩元，即所谓的“精明的一套房”区间。



这种贷款限制针对的不是多套房持有者或缺口投资者，而是实际居住需求者。因为此次对策已通过为期2年的实际居住义务的土地交易许可制，从源头上封堵了多套房持有者的新购及带全租缺口投资。事实上，政府最近一直将“精明的一套房”需求视为房价上涨的主要原因。



政府以市价15亿韩元以下住房的贷款上限没有变化为由，主张此次对策并非“踢掉居住的梯子”。但是很显然，它踢掉了本想购买“精明的一套房”的人向上置换的梯子。与限制前相比，购买15亿至25亿韩元公寓需要额外筹措最多2亿韩元，购买25亿韩元以上公寓需额外筹措最多4亿韩元，而不能再通过贷款解决。



需求集中于“精明的一套房”本属自然。此类住宅大体上交通便利、生活设施齐全、学区优质。“江南四区（江南、瑞草、松坡、江东）”和“麻浦、龙山、城东”等便是代表。



李亿远之外，主导房地产对策的总统室和政府高层人士也准备了这样的“精明一套房”，原因也是如此。副总理兼企划财政部长具润哲和李亿远住在同一公寓，总统政策室长金容范住在瑞草区瑞草来美安公寓。他们甚至通过重建公寓的投资，一举获得“精明的一套房”。



政府指出，“精明的一套房”因一房一户扣除等政策，在持有税上更为有利，这也是最近需求集中的背景。那样的话，还不如加强持有税更显公平。因为包括官员在内的现居住者也会同样适用。然而，政府对加强持有税态度谨慎。这被解读为顾及国政支持率有可能受到不利影响。



企划财政部第一次官李炯日在宣布10·15对策后表示：“因为市场走势在高价住宅上表现较为明显，所以我们追加启动了这部分（贷款限制），理解大家理解。”但在高官们居住在所谓最优地段“精明一套房”的情况下，仅要求新进入者作为抑制房价上涨的牺牲品，这又如何理解？如果“精明的一套房”的实际需求也被视为问题，那么高官们应率先出售此类住房，才能获得市场的共鸣。

