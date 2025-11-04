38.97米！50岁诺贝尔杨树高度超越1100岁龙门寺银杏树

首尔洪陵森林中树龄50年的诺贝尔杨树（Noble Populus）被记录为国内最高的树木。山林厅国立山林科学院3日表示，首次利用激光雷达（LiDAR，自动驾驶传感器）和无人机对诺贝尔杨树的实际高度进行精密测量，结果确认为38.97米。诺贝尔杨树是杨柳科杨属植物，为欧洲杨树与北美杨树杂交而成的欧美杨（Populus euramericana）的栽培品种。1975年，通过韩日合作项目，50株被引入国内，种植于洪陵森林第一植物园，目前有两株在国立山林科学院本馆前生长。该树为生长迅速的速生树种，树龄50年。此次测量的诺贝尔杨树在50年间生长至38.97米，超越了国内已知最高的树木——京畿道杨平郡龙门寺银杏树的高度。树龄超过1100年的天然纪念物第30号龙门寺银杏树高度为38.8米，周长达12.3米。诺贝尔杨树比龙门寺银杏树高出17厘米，其高度接近国内成熟森林中大型树木平均高度（20米）的两倍。国立山林科学院生活圈都市森林研究中心长朴赞烈（音）表示：“该树木生长处比周围低约1米，水分易于积聚，形成利于生长的环境。”并称“今后计划持续观测台风等气象因素对其生长造成的变化。”（注：“Noble Populus”这个术语并不是一个标准的植物学名称，它可能是对某些特定杨树品系或品种的一种描述性称呼。在杨树栽培技术中，经常提到一些优良的无性系或品种，它们可能因为其优良的生长特性、抗逆性或经济价值而被称为“noble”。）金兌泳 live@donga.com