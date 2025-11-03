美国：“中国决定撤销造船-海运领域的报复”……期待解除“让美国造船业更加伟大”制裁

美国白宫表示，以庆州亚太经合组织（APEC）峰会为契机，根据10月30日在釜山举行的美中首脑会谈协议内容，中国将撤销海上、物流、造船产业相关对美国的报复措施。最近在对美投资及合作过程中被中国政府指定为禁止交易对象的造船企业韩华海洋能否摆脱相关制裁备受关注。白宫当地时间1日通过情况说明书公开了美中首脑会谈的贸易协议细节。根据情况说明书，中国决定取消为报复美国以《贸易法》第301条为依据推进对中国海上、物流、造船产业进行调查而实施的措施，并解除对多家海运企业实施的制裁。此前，中国10月14日将韩华费城造船厂、韩华造船、韩华海洋美国国际、韩华造船控股、HS美国控股等韩华海洋5家在美子公司列入禁止与中国交易的制裁对象。理由是这些企业协助了美国贸易代表部的第301条调查。但是，根据此次美中首脑会谈上达成的两国贸易议题协议，预计中国在海上、物流、造船产业领域的相关制裁将被取消，韩华海洋也将取消制裁。不过，韩华海洋表示：“目前尚未确定或收到相关内容。”白宫还在情况说明书中表示，中国承诺△取消对稀土和重要矿物的出口管制△结束对美国半导体和主要企业的报复△恢复进口美国产大豆等农产品△切断芬太尼制造原料流入美国等。美国也计划推进△把涉芬太尼对华关税下调10个百分点△推迟一年对海上、物流、造船领域的制裁等。白宫表示：“美国将根据301条款与中国进行磋商，同时为搞活美国造船产业，继续与韩国、日本进行历史性合作。”这一表态再次强调了韩美造船合作即所谓的“让美国造船业再次伟大”项目的重要性。纽约=林羽善记者、李元周记者 imsun@donga.com、takeoff@donga.com