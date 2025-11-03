韩中“加强战略沟通”，寻求改善关系的突破口

韩国总统李在明和中国国家主席习近平在1日举行的首次首脑会谈上，就加强旨在改善韩中关系的战略沟通达成了协议。两国首脑签署70万亿韩元规模的货币互换协议，并决定加快韩中自贸协定第二阶段磋商。有分析认为，因美中战略竞争和反华情绪扩散而陷入最糟糕的韩中关系，有可能以习近平时隔11年再次访韩为契机，走上恢复轨道。但也有人指出，韩国核动力潜艇引起担忧，已经成为首脑会谈的议题，会成为韩中关系的新变数。习近平在会谈开场白中强调：“中韩是搬不走的重要近邻，也是密不可分的合作伙伴。”中国媒体中央电视台报道说，习近平提出了加强战略沟通、加强经济合作等利益纽带、改善国民感情等促进民心沟通、通过多边合作实现和平发展的四项建议。习近平当天在公开发言中先后9次强调合作。习近平在尹锡悦政府时期的2022年11月首脑会谈上也提议加强战略沟通，但此后随着韩中关系的急剧恶化，高层定期沟通等告吹。李在明强调：“目前韩中经济合作结构正在从垂直结构转变为水平合作结构，在这种情况下两国间的互惠结构应该得到进一步发展。”韩中两国签署延长货币互换合约，并着眼韩中自贸协定第二阶段磋商就加强服务、贸易交流合作等签订了谅解备忘录。韩国政府人士称，在当天的会谈中，李在明对核动力潜水艇进行了解释，称它搭载的不是核武器而是常规武器，是具有防御性质的战斗力。中国此前表示担忧的核潜艇推进计划被列入了首脑间的议题。对于朝鲜无核化也出现了温差。韩国国家安保室长魏圣洛表示：“（李总统向习主席表示）希望中国在实现朝鲜无核化方面发挥建设性作用。”“中方虽然表示愿意就韩半岛的和平稳定进行合作，但一致认为，为了重启对话，美朝对话非常重要。”中国最近没有提及无核化。此外，亚太经合组织（APEC）峰会1日通过《庆州宣言》《人工智能倡议》《应对人口结构变化共同框架》后闭幕。亚太经合组织通过包含人工智能共同愿景的文件尚属首次。申圭镇记者、北京=金哲中记者 newjin@donga.com、tnf@donga.com