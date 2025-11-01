人工智能时代仍在追寻诗的艺术家们



“山林”乐队的金昌勋将于下个月举行人生第一次个人演唱会。他是“山林”乐队三兄弟的老二，是主唱兼贝斯手。在他的演出中，“山林”乐队的歌曲只有《回忆》和《独白》这两首。剩下的部分是从金昌勋最近5年间制作的1000首“诗曲”中筛选出的21首。



从“诗曲”这个词便可推测出，这场演出并非像摇滚乐队那样站着、随节奏摇摆着聆听的表演。演出地点“巨岩艺术厅”是拥有144个座位的古典音乐厅。金昌勋表示，演唱会大致分三部分，希望以中间不鼓掌的形式来安排整场演出。



“如果每首歌曲都鼓掌，就会分散注意力。希望演唱会能成为观众专注品味歌词的机会。”



金昌勋5年前读完郑显宗（音）的诗《来访者》后，每天为一首韩文诗谱曲，创作出了“诗曲”系列作品，其中蕴含着迫切的情感。“山林”乐队从1977年到1997年共发行13张专辑，对当时的青年文化产生了巨大影响。《回想》《独白》《我的心是荒原》《山爷爷》等是“山林”乐队的代表曲目，Sand Pebbles的《我该怎么办》和金完宣的《今晚》也是他的作品。



但金昌勋大学毕业后移居北美，以事业和职场生活维持生计长达30年，10年前才回到韩国。他说：“能凭借我的意志来塑造自我的时间已经不多，我感到非常焦虑。”他表示，正是那种想找回“非公司职员、非商人”的“自我认同感”的迫切心情，让他走向了诗。



去年在美国纽约大都会美术馆展示大型设置作品《翻译的陶瓷》的美术家李秀景（音）从4月始每天也在写诗。他用破碎的陶瓷、金箔石等无声的事物讲述自己的故事，每天用铅笔在白纸上写下浮现的想法。他说，不在意语法或表达是否正确，只是立即写下来。这样做，可以回顾像喷泉一样涌出的想法，逆向追踪心情。他还谈到了“人工智能时代”。



“最近都不再读长篇文章，说话也变得简短，即使使用聊天GPT，所有东西也都被磨平成以便利为中心的样子。所以写诗才更为重要。有一种危机感，如果个体不以闪亮的个性生存下去，就会不知不觉地被算法所吞噬。



李秀景每天通过写诗做的事情，也是与“自己的心”相遇。



有趣的是，两位艺术家虽然都不是以诗为本业，却都能放下完美主义，每天通过为诗谱曲或亲自写诗的方式观照自己。在日新月异、万物瞬息变化的当下，艺术家们窥视自己的内心深处，期待新的发现。李秀景将在1日开幕的台北双年展上朗诵自己创作的诗作。金昌勋则希望品味“诗歌”的观众能感受到什么呢？



“我是对过去的时间有很多悔恨的人。如果将这种心意坦率纳入其中“诗曲”能给大家带来一丝慰藉，该是多幸运啊！所见并非全部。你所经历的悲伤和痛苦，是每个人都会有的。活到现在，我才明白了这一点。”

