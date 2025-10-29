庆州站启用人工智能翻译系统 游客可乘扩展现实巴士探索新罗历史

28日下午，庆尚北道庆州市乾川邑KTX庆州站候车室内，一名背着大型背包的外国男子驻足于问讯处前。他在平板电脑屏幕上选定中文语言选项，按下麦克风按钮进行对话后，显示器即刻呈现出翻译完成的韩语句子。这套可实时翻译21个亚太经合组织（APEC）成员语言的“对话型人工智能翻译系统”正在此运行。当工作人员用韩语回答“可乘坐市内巴士”后，屏幕随即转换为中文译句。该男子面露微笑，竖起大拇指表示赞许。为迎接亚太经合组织领导人非正式会议，千年古都庆州运用尖端技术完成升级改造。人工智能翻译、自动驾驶巴士、扩展现实（XR）旅游等新技术已全面渗透城市肌理，业界评价认为这座古城正展现出历史遗存与未来科技交相辉映的独特魅力。人工智能翻译机专为向与会代表及外国游客快速提供会场、交通、餐饮、旅游等综合信息而引入。该系统已覆盖庆州站、金海国际机场、市区餐饮住宿场所、庆州HICO会展中心等外籍人士高频到访区域。住宿设施还配备了专属一对一翻译终端。庆州市民金哲俊（39岁）表示：“支持21种语言互译的功能，使外国友人问询路线、获取资讯的便利性显著提升。期待会议结束后这些设备能长期保留在旅游景区。”普门观光园区周边正运行着名为“ROii”的自动驾驶循环巴士。这款无驾驶座的8座微型巴士搭载了Level4级别自动驾驶技术，通过车身四周配置的4组激光雷达与7个摄像头实现360度路况感知，往返于庆州世博会大公园、庆州HICO会展中心及领导人下榻酒店之间。当遭遇车辆加塞时，巴士能自主降速并保持平稳行驶。亚太经合组织领导人非正式会议准备支援团相关负责人透露：“已投入4辆ROii与1辆20座自动驾驶车辆，以此展现韩国未来汽车技术实力。”庆州市同期推出还原1400年前新罗王京景象的扩展现实观光巴士。当巴士车窗由透明玻璃转换为扩展现实显示屏，皇龙寺、瞻星台、月城等新罗黄金时代的盛景便徐徐展开。该专线服务将持续运营至下月2日，面向会议参会团体开放；自5日起将向普通游客全面开放。瞻星台景区正在上演夜间媒体艺术节目“新罗月夜”。以瞻星台外墙为投影载体，通过影像艺术再现新罗天文学与星座体系。演出内容从新罗时期天文学家观星场景启幕，逐步呈现银河星流、陨石雨幕、彗星轨迹等天文现象，继而展现1467颗恒星、二十八宿星官及四神图（青龙、白虎、朱雀、玄武）的璀璨星图。整场演出时长约7分钟。庆州市政府表示，正研讨在亚太经合组织会议结束后，将该节目转化为常态化夜间文旅项目的可行性方案。庆州=金华英记者、明敏俊记者 run@donga.com、mmj86@donga.com