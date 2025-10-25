建真法师称已将统一教所赠香奈儿包转交金建希

据悉，曾担任金建希与统一教间“连接纽带”角色的“建真法师”全成培在法庭作证称，已将从统一教方面收到的香奈儿手提包转交给金建希。他承认此前关于丢失从统一教所获奢侈品的说法系谎言。24日在首尔中央地方法院刑事合议27部（部长法官禹寅成）主持审理的金建希案中，作为证人出庭的全成培作证称：“2022年4月7日左右在京畿道加平郡韩屋村，为向金建希女士转交物品之目的，从统一教前世界本部长尹永浩处收到了香奈儿手提包和天寿参浓缩液。”对于特别检察组询问是否将此香奈儿手提包转交给金建希，他回答“已转交”。对于具体转交方式的询问，全成培表示：“嘱咐妻弟进行转交。实际上是通过（金建希随行秘书）前总统室行政官柳京玉完成了转交。”全成培称获悉金建希已收到手提包，随后联系尹前本部长，发送了“礼物已转达且对方甚为满意”的信息。特别检察组认为，数日后金建希将该香奈儿手提包换购为另一款香奈儿手提包和一双香奈儿皮鞋。对此，全成培陈述：“去年试图向金建希女士收回物品时得知（换货事实）。”他补充说，将从金建希处收回的奢侈品藏匿于自宅中。全某主张本欲将这些物品归还尹前本部长，但因调查启动而未能取得联系。对于特别检察组询问调查过程中是否作虚假陈述，全成培回答“属实”。当被问及金建希是否曾要求其作虚假陈述时，他回避直接答复，仅表示“此事将在本人案件审理中陈述”。宋慧美记者 1am@donga.com