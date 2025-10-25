韩国综合股价指数突破3940点，再创历史新高……“4000点大关”近在眼前

美中首脑会谈确定后，美国企业取得了“惊人业绩”，美国股市刮起暖风，韩国综合股价指数（Kospi）突破3900点，刷新了历史最高值。韩国股市主板市场收盘价两天内再次刷新了历史最高值。三星电子和SK海力士的总市值突破1000万亿韩元。据韩国交易所24日介绍，韩国综合股指比前一个交易日暴涨2.5%，以3941.59收盘。韩国综合股指以上升1.24%的3893.23点开盘，盘中上升到3951.07点。前一天创下的盘中最高值（3902.21）仅隔一天，以收盘价为准仅隔两天就刷新了22日的最高值（3883.68）。虽然个人净抛售超过2.003亿韩元，但机构和外国人分别净收购了1.4054亿万韩元和5755亿韩元，拉高了韩国综合股指。三星电子和SK海力士的市价总额也同时上升，历史上首次超过1000万亿韩元。三星电子比前一个交易日上涨2.38%，达到9.8800万韩元。SK海力士上涨6.58%，达到51万韩元，创下了历史最高值。韩国综合股指之所以暴涨，可能是因为白宫当地时间23日宣布美国总统特朗普将于30日会见中国国家主席习近平，缓解了对美中贸易矛盾的担忧。与此同时，由于美国英特尔、通用汽车等公司的良好业绩，当天纽约股市的三大股指以强势收盘。道琼斯30产业平均指数比前一天上涨0.31%，以46734.61收盘。标准普尔（S&P）500指数也上涨0.58%，达到6738.44点，纳斯达克综合指数上涨0.89%，达到22941.80点。有人预测，即使美中贸易矛盾再次点燃，韩国综合股指也将超过4000。三星期货研究员郑熙灿（音）分析说：“美国和中国在重大时期确定首脑会谈，预计在年底前将起到确定股市方向性的重要作用。如果两国矛盾得到缓和，年底前市场有望出现上涨行情；相反，如果局势恶化，可能因担忧贸易战而导致投资情绪低迷。首尔大学经济学部教授安东贤（音）表示：“问题是突破4000点以后，要观察外国投资者的动向。如果外国人认为韩国综合股指没有理由再上涨的话，有可能整理韩国市场。”李昊记者、世宗=金秀妍记者 number2@donga.com、lotus@donga.com