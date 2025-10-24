硅谷盛行996工作制 韩国探讨每周4.5天工作制



“996工作制是一种‘福报’。若没有这一制度，中国经济很可能失去活力与动力。”



中国阿里巴巴创始人马云于2019年4月曾公开赞扬996工作制，即每周从周一至周六、上午9点上班晚上9点下班、每周工作72小时的制度，称其推动了中国信息技术（IT）产业的迅猛发展。此言一出即引发“现代版奴隶制”“剥削劳动者的经营者”等批评。曾强调注重分配、“共同富裕”政策的中国当局也于2021年通过立法禁止了72小时工作制。



这一看似在中国消失的工作文化，近期在美国却呈现扩散态势，并逐渐获得认同。纽约时报、华盛顿邮报、日本经济新闻等各国媒体接连报道称，不仅硅谷主要初创企业，连纽约华尔街金融机构、律师事务所等也普遍形成推崇每周70小时以上工作强度的氛围。



尤其在人工智能（AI）等领域与中国展开激烈竞争的硅谷，多数企业将每周6天、70小时以上工作制列为雇佣条件。遭遇中国主打“性价比”的生成式人工智能DeepSeek重击的美国大型科技业界，产生“生存迫在眉睫，岂有余暇追求工作与生活平衡”的想法实属必然。



部分初创企业甚至主动推行每周7天工作制。总部位于旧金山的人工智能初创企业Sonantic在招聘公告中明确要求“必须全程线下办公”，但同时提供宿舍、食品配送、约会应用免费订阅等福利。另一家人工智能初创企业Lila亦实行全体员工996工作制。



谷歌前首席执行官埃里克•施密特于上月24日参加播客“All-In”时宣称：“中国的工作生活平衡就是996。虽然当局认定其违法，但现实中人们仍在坚持这种模式”，并强调“我们的竞争对手是中国”，以此捍卫996工作制。谷歌联合创始人谢尔盖•布林也表示：“每周工作60小时是提升生产效率的最优区间。”



并非所有劳动者都需要每周工作72小时，也不应如此。但与此同时，亦须避免通过制度打压那些希望通过勤奋工作取得卓越成果的劳动者的积极性与热情。



近日国际货币基金组织（IMF）分析指出，按购买力平价计算，中国台湾地区人均GDP达85127美元（约合1.2258亿韩元），较韩国高出2万美元（约合2880万韩元）以上。今年韩国名义人均国内生产总值自2003年以来、时隔22年确定将被台湾地区反超。



在韩国面临显著增长放缓的困境之际，金融业界主导的每周4.5天工作制讨论令人忧虑。难免引发批评称：这些依靠所谓“利息生意”、在缺乏国际竞争环境下每年获取数万亿韩元利润的行业，正在带头削弱社会整体竞争力。



米其林三星主厨安成宰（音）断言：“若执着于眼前的工作生活平衡，必将失去未来的工作生活平衡。”希冀以少于他人的劳动换取更多回报与成果，实属悖谬之论。

